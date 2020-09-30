رسالة جديدة من موسيماني لصنداونز بعد قبول "التحدي الجديد"

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لماميلودي صنداونز مرة أخرى موجها رسالة لجماهير ناديه ولاعبيه ومجلس إدارته.

وقال موسيماني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "أعلنت قبولي الانتقال لناد جديد بداية من الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ذلك العرض جاء لرغبة النادي في مساعدتي له في حصد المزيد من الألقاب وأنا على قدر التحدي".

وأضاف "كان من الصعب الرحيل إذ أنني أحب صنداونز ولكن عُرض علي تحد جديد بعد ثماني سنوات في صنداونز والفوز بـ11 بطولة احتجت لخوض تحدي جديد والخروج من منطقة الراحة الخاصة بي".

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وواصل "وصنداونز كذلك يستطيع الاعتماد على منظور جديد".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "رغم وجود عقد لدي مع صنداونز مستمر لأربع سنوات لكن هذا العرض كان فرصة كبيرة لي".

وأردف "أود شكر الرئيس على الوقت الذي قضيته مع عائلة صنداونز، إن نجاحي مع النادي هو نتاج عمل الجميع في النادي سويا، بدو الرئيس لم أكن أحقق ما حققته".

وأتم "أتمنى مع مرور الوقت أن نلتقي مجددا، وأشكر الإدارة واللاعبين والجماهير وأتمنى لكم النجاح في المستقبل".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صنداونز بحسب تقارير في جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر. (طالع التفاصيل)

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