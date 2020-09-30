رسالة جديدة من موسيماني لصنداونز بعد قبول "التحدي الجديد"

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لماميلودي صنداونز مرة أخرى موجها رسالة لجماهير ناديه ولاعبيه ومجلس إدارته.

وقال موسيماني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "أعلنت قبولي الانتقال لناد جديد بداية من الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ذلك العرض جاء لرغبة النادي في مساعدتي له في حصد المزيد من الألقاب وأنا على قدر التحدي".

وأضاف "كان من الصعب الرحيل إذ أنني أحب صنداونز ولكن عُرض علي تحد جديد بعد ثماني سنوات في صنداونز والفوز بـ11 بطولة احتجت لخوض تحدي جديد والخروج من منطقة الراحة الخاصة بي".

وواصل "وصنداونز كذلك يستطيع الاعتماد على منظور جديد".

An end to an incredible 8 year journey. pic.twitter.com/HbHxOWHx9m — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) September 30, 2020

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "رغم وجود عقد لدي مع صنداونز مستمر لأربع سنوات لكن هذا العرض كان فرصة كبيرة لي".

وأردف "أود شكر الرئيس على الوقت الذي قضيته مع عائلة صنداونز، إن نجاحي مع النادي هو نتاج عمل الجميع في النادي سويا، بدو الرئيس لم أكن أحقق ما حققته".

وأتم "أتمنى مع مرور الوقت أن نلتقي مجددا، وأشكر الإدارة واللاعبين والجماهير وأتمنى لكم النجاح في المستقبل".

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