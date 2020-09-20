مؤتمر مورينيو: استبعاد آلي؟ أريد قائمة متوازنة من اللاعبين

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام، بلاعبه هاري كين بعد الانتصار على ساوثامبتون، كما برر استبعاد ديلي آلي.

توتنام قلب تأخره إلى فوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدفين على مضيفه ساوثامبتون في ملعب سانت ماري بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو بعد اللقاء عبر بي تي سبورت: "سون كان رائعا، لكن بالنسبة لي فـ هاري كين هو رجل المباراة".

لاحقا خلال المؤتمر الصحفي أضاف مورينيو: "في الشوط الثاني هاري كين قلب المباراة، تحركاته وربطه مع زملائه كان مذهلا، لقد سمح لـ سوني بتغيير مركزه".

وعن استبعاده ديلي آلي من القائمة للمباراة الثانية على التوالي، أوضح مورينيو: "لست مسؤولا عن سوق الانتقالات، ولذا لست مخوّلا بالإجابة عن هذا السؤال، كل ما أستطيع قوله إنني تركت خلفي 8 لاعبين يتدربون يوم المباراة، إنها مجموعة كبيرة وديلي من ضمنهم".

وواصل: "يجب أن يكون لدي توازن على الدكة أيضا، لا يمكن أن أضم 3 أجنحة وصانع ألعاب وألا أمتلك مدافعين".

وأوضح: "ديلي خرج من القائمة اليوم لكنه قد يلعب يوم الثلاثاء".

هل يريد الإبقاء على ديلي آلي في توتنام؟ مورينيو راوغ السؤال وأجاب: "أريد قائمة متوازنة من اللاعبين".

إذًا هل يمكن أن يتواجد ديلي آلي في قائمة متوازنة؟، ومورينيو أجاب: "نعم".

هل يجب التضحية بـ ديلي آلي؟ ليرد مورينيو: "لا يجب التضحية به، أريد فقط قائمة متوازنة".

وعن إخراج تانجوي ندومبيلي بين شوطي اللقاء، سُئل مورينيو عما إذا كان الفرنسي مصابا: "لا، لم يكن مصابا، لكنه لم يكن في أفضل حالة ولذا نشركه كبديل مؤخرا".

وتابع: "لو سيلسو كان مجهدا للغاية ولم يكن قادرا على لعب 90 دقيقة، لذا قررنا إبقائه على الدكة والدفع به في الشوط الثاني".

وأتم: "البطاقة الصفراء التي تحصل عليها ندومبيلي جعلته في وضع سيئ كذلك، كان مهددا بالحصول على بطاقة أخرى وبالتالي الطرد، لم أرد أن يحدث ذلك لـ تانجوي أمام ساوثامبتون ذلك الفريق الذي يلعب بقوة".

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