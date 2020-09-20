سوبر سون يصب غضبه على القديسين.. توتنام يلقن ساوثامبتون درسا قاسيا

فاز توتنام هوتسبير على مضيفه ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في ملعب سانت ماري، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

داني إينجز تقدّم لأصحاب الأرض في الشوط الأول الذي لم ينته حتى أدرك سون هيونج مين التعادل في لحظاته الأخيرة.

في الشوط الثاني أضاف سون 3 أهداف أخرى ووصل بمجموع أهدافه الشخصي في المباراة إلى 4، قبل أن يختتم هاري كين الخماسية.

فيما سجّل إينجز هدفه الشخصي الثاني لـ ساوثامبتون في الوقت بدل الضائع من المواجهة.

ليحصد توتنام أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي، ويظل رصيد ساوثامبتون خاليا من النقاط.

وصنع كين أهداف سون الأربعة، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الخامس.

لتكون أول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه في نسخته الحديثة، أن يصنع نفس اللاعب 4 أهداف للاعب زميله في مباراة واحدة.

كما بات كين أول لاعب يساهم في 5 أهداف بمباراة واحدة منذ أن فعلها المصري محمد صلاح أمام واتفورد في مارس 2018 بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدف.

كين هو سادس لاعب على الإطلاق يصنع 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، والإنجليزي الأول على هذا الصعيد.

أمّا فيما يخص سون بطل اللقاء، فقد سجّل أول هاتريك في مسيرته بالدوري الإنجليزي، وأول رباعية في مسيرته على الإطلاق.

سون سجّل ثلاثية مع هامبورج، وأخرى بقميص باير ليفركوزن، وواحدة مع توتنام في كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يفعلها في منافسات الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

المباراة عرفت جدلا قبل انطلاقها بسبب خروج ديلي آلي من قائمة المباراة، استبعاد أوضح المدرب جوزيه مورينيو أنه ليس لأسباب بدنية.

لكن سخونة المواجهة غطت بالكامل على أنباء استبعاد آلي، خصوصا عندما ألغى الحكم 3 أهداف في الدقائق الأولى من المباراة، 2 لـ توتنام وآخر لـ ساوثامبتون.

أصحاب الأرض حاولوا التقدم في الدقيقة العاشرة بتسديدة تشي آدامز الصاروخية، لكن هوجو لوريس تصدى ببراعة بالغة.

قبل أن يطلق الماهر موسى دجينيبو تسديدة قوية ارتدت من قائم توتنام.

هدف ساوثامبتون سُجل أخيرا بواسطة المهاجم داني إينجز في الدقيقة 32 بعد هفوة دفاعية لندنية.

لكن سون لم يسمح بانتهاء الشوط الأول حتى أدرك التعادل بعد تمريرة كين في الوقت بدل الضائع.

مورينيو أجرى تغييرا بين الشوطين بسحب تانجوي ندومبيلي وتعويضه بالأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

ومباشرةً بعد العودة من غرف خلع الملابس، أضاف سون هدفا ثانيا أيضا بتمريرة كين في الدقيقة 47، وأتبعه بثالث في الدقيقة 64، ثم رابع في الدقيقة 73.

كين وبعد أن صنع الأربعة أهداف، سنحت له فرصة التسجيل أخيرا في الدقيقة 82 مستغلا تسديدة البديل إيريك لاميلا التي ارتدت من القائم.

بينما اختتم إينجز أهداف المواجهة من ركلة جزاء لـ ساوثامبتون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد على مات دوهيرتي.

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