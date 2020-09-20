الدوري الـ 42 - أليو ديانج.. لاعب الوسط العصري المتكامل

"يخطف الهدافون الكاميرات من الجميع داخل الملعب، عدسات الإعلام وآهات المشجعين تذهب إليهم. لكن، بالنسبة لي كمدرب فأن لاعبي الوسط قادة المحاور داخل المستطيل الأخير هم بمثابة حجر الأساس في أي رسم تكتيكي وخطة كروية" - رينوس ميتشيلز قائد الكرة الشاملة مع أياكس في سبعينيات القرن الماضي.

استغل أليو ديانج لاعب الوسط المالي إصابة حمدي فتحي وقدّم نفسه واحدا من أبرز لاعبي الأهلي الأساسيين في التتويج بلقب الدوري الـ 42 الذي لا غنى عنه.

"الدبابة المالية" لن تتفاجأ عندما ترى اسمه ضمن اختيارات المحللين لـ FilGoal.com كمفاجأة الموسم في الأهلي.

فقال عنه طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق: "رغم أنه موسمه الأول إلا إنه قدم أداءً قويا ومميزا وأصبح لدينا لاعب وسط مدافع عصري متكامل لأول مرة منذ 10 سنوات".

وفسر "اللاعب قاطع جيد للكرات وصاحب مردود بدني ويجيد التصويب ويسجل الأهداف وفرض نفسه بقوة منذ أول مشاركة له أعتقد إنه سوف يؤمّن وسط الفريق لفترة طويلة".

فيما اختاره شادي محمد قائد الأهلي السابق قائلا: "أليو ديانج، الكل توقع حاجته إلى موسم ليتأقلم، لكنه تألق سريعا وكان أحد أبرز اللاعبين والخيار الأول في وسط الملعب".

ديانج ثامن أكثر لاعب مشاركةً مع الأهلي هذا الموسم في الدوري بـ 15 مباراة كأساسي و5 كبديل بواقع 1451 دقيقة.

سامي قمصان مدرب الأهلي الحالي قال عن ديانج في ديسمبر الماضي عقب مباراة الاتحاد: "ديانج يقدم أداءً رائعا مع الأهلي ومستواه يرتفع من مباراة لأخرى، المباريات ستزيد من خبرته ومستواه مع الأهلي".

وفي فبراير سجل المالي أول أهدافه والوحيد وصنع الآخر في فوز الأهلي المثير على بيراميدز 2-1 وكان أفضل لاعبي الفريق رقميا وعلى أرض الملعب. (طالع أرقامه بشكل مفصل)

إجمالا بعد مرور 28 مباراة، هو الأكثر استعادة للكرة بين زملائه برصيد 266 مرة متفوقا على عمرو السولية صاحب الـ 258 مرة.

ورغم كون المالي الشاب لاعب ارتكاز دفاعي إلا أنه ثامن أكثر لاعب صناعة للفرص المحققة للتسجيل برصيد 14 فرص، وثاني لاعبي الوسط بعد عمرو السولية –الثالث- برصيد 28 فرصة أي الضعف.

كما توقع له تسجيل 2.57 هدفا في حين سجل هدفا واحدا من أصل 6 فرص سنحت له هذا الموسم وصنع هدفين.

السولية أشاد بزميله المالي في وقت سابق إذ قال: "أشعر بالراحة بجوار ديانج، ريني فايلر مدرب الفريق يحب اللاعب الذي يهاجم ويدافع جيدا لذا حينما يهاجم ديانج أنا أتولى الدفاع والعكس صحيح".

يمتلك ديانج قدرات قوية على التمرير إذ بلغت دقة تمريراته لزملائه 84% -الخامس بين زملائه- بعدما مرر 638 تمريرة صحيحة من أصل 758.

في المقابل انهال المالي بالمديح على ثنائيته رفقة السولية قائلا: "اللعب بجانب السولية مريح للغاية، وأصبح بيننا تفاهم في الملعب، ونفهم بعض بالنظر".

على مستوى المهارات فهو ثاني أكثر لاعب إتماما للمراوغات الناجحة بعد جونيور أجايي في الفريق برصيد 38 مراوغة بنسبة نجاح 98% إذ لم يخُطى سوى في مراوغة واحدة فقط.

وهو أكثر لاعبي وسط الأهلي الأكثر حصولا على أخطاء لصالحه برصيد 18 خطأ، في المقابل ارتكب 18 خطأ فقط وتحصل على 4 بطافات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.

وفقد الكرة 44 مرة فقط في الدوري هذا الموسم –الـ 12 بين زملائه- بمعدل 2.2 فقدان للكرة في المباراة الواحدة.

أرقام وأداء يثبتان أن الأهلي أمام واحد من أهم صفقات الأجنبية في السنوات الأخيرة بالفعل.