المقاصة يكشف لـ في الجول حقيقة حسم صفقة محمد إبراهيم لـ الأهلي

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 14:24

كتب : أحمد الخولي

كهربا - محمد إبراهيم - الأهلي - المقاصة

كشف وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة حقيقة الأنباء التي ترددت عن توقيع محمد إبراهيم للأهلي عقب اتفاق نهائي تم التوصل إليه بين الأطراف الثلاثة.

وقال هويدي في تصريحات لـFilGoal.com: "هذا الكلام مجرد اجتهادات وليس له علاقة بالواقع".

وأضاف "هناك مفاوضات غير رسمية قائمة، ولكن لم تصل لمرحلة تؤكد بأن الصفقة تمت بالفعل وأن اللاعب أصبح من حق النادي الأهلي".

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محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة كشف أمس السبت بأنهم لم يحددوا سعر محمد إبراهيم حتى الآن لبيعه. (طالع التفاصيل)

وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 22 مباراة حتى الآن. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

الأهلي تعادل مع مصر للمقاصة مساء أمس السبت بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري. مباراة تواجد فيها محمد إبراهيم وخاضها بشكل كامل.

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في الدوري محمد إبراهيم الأهلي مصر للمقاصة
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