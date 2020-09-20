تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام تشيلسي.. وتياجو على مقاعد البدلاء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح لحظة تسجيل الهدف الأول في ليدز يونايتد

يبدأ محمد صلاح كأساسي مع ليفربول في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح كأساسي، بجوار ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الخط الأمامي.

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ويجلس تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول الجديد على مقاعد البدلاء.

تياجو أتم انتقاله إلى ليفربول يوم الجمعة قادما من بايرن ميونيخ.

وخرج جو جوميز وجويل ماتيب من تشكيل الريدز بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – فابينيو – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيني فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

والبدلاء كالتالي:-

أدريان - كوستاس تسيميكاس - كورتيز جونز - جيمس ميلنر - تاكومي مينامينو - تياجو ألكانتارا - ديفوك أوريجي.

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