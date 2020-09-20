كلوب: صلاح يستحق كل المديح لهذه الأسباب

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن لاعبه محمد صلاح يستحق كل المديح لما وصل إليه من نجومية لعدة أسباب.

صلاح بدأ موسمه الرابع مع الريدز بقيادة الفريق لفوز مثير على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي بتسجيل ثلاثة أهداف.

عندما سُئل كلوب كيف تمكن صلاح من الحفاظ على تألقه طوال السنوات الماضية مع ليفربول، أجاب "أولاً وقبل كل شيء، الفضل يعود إلى صلاح نفسه".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نعم نقوم كفريق بالكثير من الأشياء التي نساعده بها ليكون اللاعب الذي ترونه أمامكم، وهو يعرف ذلك".

وأردف المدرب الألماني "ولكن بصرف النظر عن ذلك، يجب أن يكون لديك شخصية قوية لتستثمر في موهبتك".

وتابع "لقد سجل صلاح أكثر من 40 هدفًا في موسمه الأول، وسيقول بعض اللاعبين إن هذا أمر رائع، والآن دعونا نفكر في أشياء أخرى وكيف يمكننا أن نجعل الحياة أكثر جمالًا، ولكن ليس الحياة داخل الملعب، بل خارجها، وصلاح عكس ذلك تمامًا".

وأكمل "لقد ظل متعطشا للتألق، ومصمم على الوصول لأهدافه، معدلات أداءه في المباريات استثنائية، إنه محترف للغاية، هذه هي الحقيقة".

وواصل "إذا كنت تريد تكتب كتابًا عن كيفية البقاء ناجحًا، سترى أن التدريبات التي يقوم بها بين المباريات، هي أحد المفاتيح الهامة لهذا الكتاب".

وأوضح "جميع اللاعبين يفعلون ما تخبرهم به ولكن الأمر يتعلق بمدى أهمية رؤيتك لهذا، لأن ذلك يمنحك عقلية مختلفة تمامًا ترى بها كل شيء، وأنت تريد أن تستغل كل إمكاناتك، وهذا ما يفعله صلاح".

وأتم كلوب "أرقامه لا تصدق، كنت سعيدًا للغاية بما قدمه في مباراة ليدز، إذا لم تشاهد المباراة ستقول لقد سجل ركلتي جزاء وهدف جميل، لكن إذا رأيتها ستعلم أنه قدم مباراة استثنائية، إنها بداية جيدة للموسم، أتمنى أن يستمر تألقه طويلا".

المصري المتألق زين مواسمه الـ3 السابقة مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.