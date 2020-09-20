الأهلي: هذا ما نخشاه من التحكيم في إفريقيا.. وحقيقة التعاقد مع بلايلي وبانون

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن مخاوفه من التحكيم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "ما أخشاه من التحكيم في بطولة إفريقيا هو تحجيم الفريق من قبل الحكم، وإذا تم اختيار بكاري جاساما لإدارة مباراة الوداد سيكون اختيارا غير موفقا من الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "فيكتور جوميز هو أفضل حكم في قارة إفريقيا ومستواه لا يقل عن أفضل حكام أوروبا والعالم".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن صفقات الأهلي الجديدة، فقال "الجهاز الفني سيحدد احتياجات الفريق من صفقات جديدة عقب نهاية بطولة إفريقيا".

وواصل "التعاقد مع يوسف بلايلي وبدر بانون؟ عندما تظهر العقود فقط يكون الأهلي تعاقد مع اللاعب، بخلاف ذلك كل ما يقال ليس إلا مجرد كلام".

مدير الكرة تحديث أيضا عما يثار من مفاوضات أندية أخرى مع أليو ديانج وحمدي فتحي لاعبا الفريق، فقال "قد يكون نوعا من تشتيت ذهن اللاعبين والفريق".

وأتم "يوجد فارق بين فريق يملك المال، ونادي لديه مقومات البطولة. وهذه تتضمن عناصر كثيرة مثل الإدارة والجماهير وشخصية الفريق، والتاريخ".

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ42 رسميا وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

الأهلي تعادل مع مصر للمقاصة مساء أمس السبت بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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