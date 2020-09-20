بوادر أزمة؟ مورينيو عن استبعاد آلي: ليس لأسباب بدنية

فاجأ جوزيه مورينيو الجميع واستبعد لاعبه ديلي آلي من تشكيل توتنام هوتسبير أمام ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشارك آلي في 45 دقيقة فقط في الجولة الأولى أمام إيفرتون، قبل أن يخرج من قائمة المباراة الأوروبية أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغاري، ثم أمام ساوثامبتون.

وسُئل مورينيو مدرب توتنام عما إذا كان استبعاد آلي لأسباب بدنية، فأجاب البرتغالي: "لا، لدينا قائمة كبيرة، لم أمتلك هذا القدر من اللاعبين سابقا، ولا أحب امتلاك هذا القدر من اللاعبين".

وأضاف عبر بي تي سبورت قبل مواجهة ساوثامبتون: "ليس سهلا عليّ أن أكون هنا مع 18 لاعبا، وهناك 10 لاعبين آخرين يتدربون في مقر النادي".

وواصل: "بدأت اليوم بـ سون ولوكاس وكين، وفي الدكة لدي سيسوكو ولاميلا وبيرجفين".

وأتم: "لدينا الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، وبعضهم مثير للإعجاب".

Is Dele Alli's absence against Southampton down to fitness? "No. We have a huge squad." "I have too many players for some positions." Jose Mourinho explains his decision to @lynseyhipgrave1 👀 pic.twitter.com/MjbFkknYiS — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 20, 2020

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن آلي محبط ومشوش بعد قرار مورينيو باستبعاده، مع إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.

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