بوادر أزمة؟ مورينيو عن استبعاد آلي: ليس لأسباب بدنية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 13:19

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

فاجأ جوزيه مورينيو الجميع واستبعد لاعبه ديلي آلي من تشكيل توتنام هوتسبير أمام ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشارك آلي في 45 دقيقة فقط في الجولة الأولى أمام إيفرتون، قبل أن يخرج من قائمة المباراة الأوروبية أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغاري، ثم أمام ساوثامبتون.

وسُئل مورينيو مدرب توتنام عما إذا كان استبعاد آلي لأسباب بدنية، فأجاب البرتغالي: "لا، لدينا قائمة كبيرة، لم أمتلك هذا القدر من اللاعبين سابقا، ولا أحب امتلاك هذا القدر من اللاعبين".

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وأضاف عبر بي تي سبورت قبل مواجهة ساوثامبتون: "ليس سهلا عليّ أن أكون هنا مع 18 لاعبا، وهناك 10 لاعبين آخرين يتدربون في مقر النادي".

وواصل: "بدأت اليوم بـ سون ولوكاس وكين، وفي الدكة لدي سيسوكو ولاميلا وبيرجفين".

وأتم: "لدينا الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، وبعضهم مثير للإعجاب".

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن آلي محبط ومشوش بعد قرار مورينيو باستبعاده، مع إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.

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