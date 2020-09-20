وفاة 8 لاعبين غانيين والعشرات يتلقون العلاج.. سقوط حافلة غانية في نهر أوفينسو

توفي ثمانية لاعبين ناشئين غانيين على خلفية سقوط حافلة كانت تٌقلهم في نهر أوفينسو بـ غانا.

وقع الحادث مساء أمس السبت، حين انفجرت إطارات السيارة وفقد سائق الحافلة السيطرة عليها، لتسقط في نهر أوفينسو.

الحادث خلف ثمانية وفيات في صفوف اللاعبين الذين كانوا يستقلون الحافلة، فيما يتواجد أربعة لاعبين آخرين في حالة حرجة.

ويتلقى قرابة الثلاثين لاعبا العلاج في المستشفى، لكن حالتهم مستقرة.

حسب موقع "غانا سوكر نت"، فقد تم انتشال جثث الضحايا من النهر، وإنقاذ باقي اللاعبين بعدما هرع سكان المنطقة المجاورة للحادث لإنقاذهم.

الفريق الذي كان يلعب في دوري المهور “Colts League” وهو الاسم الذي يطلق على دوري الشباب هناك في غانا، كان عائدا إلى مقر إقامته قادما من أفانتشو -إحدى ضواحي كوماسي عاصمة غانا- بعد أن كان فريقهم يسجل نفسه في دوري الشباب الخاص بالمناطق حسب بيان الاتحاد الغاني لكرة القدم.

ويتلقى اللاعبين الأربعة المصابين بإصابات خطيرة العلاج حاليا في مستشفى كومفو أنوكي.

الاتحاد الغاني لكرة القدم أصدر بيانا رسميا أعلن فيه الخبر، قائلا "إدارة الاتحاد الغاني ولجنة المنتخبات الوطنية للشباب علموا بوفاة ستة لاعبين شباب مساء السبت في منطقة أوفينسو بالقرب من كوماسي".

"نعرب عن خالص التعازي لأسر اللاعبين الشباب الذين توفوا بعد غرق الحافلة، وعلمنا إنهم كانوا في طريق العودة بعد التسجيل في الدوري بمنطقة أوفينسو".

"تم إرسال فريقًا من الاتحاد الغاني ولجنة منتخبات الشباب للمستشفى حيث يتواجد بقية الضحايا في الوقت الحالي، من أجل زيارتهم".

من جهة أخرى، أصدرت وزارة النقل الغانية بيانا تكشف فيه تفاصيل الحادث، قال "36 شخصًا كانوا على متن الحافلة، وأظهرت التحقيقات أنهم يتبعون لأحد فرق كرة القدم وكانوا عائدين بعد التسجيل في بطولة دوري المناطق".

"عند وصول الحافلة لمنطقة أوفينسو وبسبب السرعة الزائدة، فقد سائق الحافلة السيطرة عليها وخرج عن الطريق وسقط بها في النهر، وتوفي ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، فيما تعرض 30 غيرهم لإصابات مختلفة".

اقرأ أيضا:

تطور كبير في ملف مدرب الزمالك

باتشيكو يتحدث عن علاقته بـ مرتضى منصور