في الجول يكشف – خطوة جديدة من الزمالك مع فيريرا.. والخطة البديلة

وضع الزمالك اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا كهدف رئيسي في مفاوضاته لاختيار المدير الفني الجديد والذي سيخلف باتريس كارتيرون.

ولايزال الزمالك ينتظر الرد النهائي من المدير الفني البرتغالي بعدما تجددت الاتصالات في الفترة الأخيرة لإقناعه بقبول مهمة تدريب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن فيريرا طلب مهلة للرد على مسؤولي الزمالك، خلال الساعات المقبلة.

وتواصل FilGoal.com مع روي أجواش المدرب المساعد في الجهاز الفني لفيريرا، والذي كان ضمن طاقمه الفني في سانتوس البرازيلي.

وقال أجواش الذي سبق له العمل في مصر مع فاركو لـFilGoal.com: "لم يحدث تواصل معي حتى الآن من فيريرا لاستطلاع رأيي بشأن العمل في الزمالك".

جوزوادو فيريرا تولى تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق مع النادي لقبي الدوري والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

خطة بديلة

كما علم FilGoal.com أن الزمالك بدأ في وضع خطة بديلة في حال عدم نجاح مفاوضاته مع فيريرا.

ويبرز اسم الأرجنتيني جابرييل كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية كمرشح قوي في حال عدم التعاقد مع فيريرا.

وكانت أخر محطات كالديرون مع بيرسبوليس الإيراني الذي رحل عن تدريبه في يناير الماضي.

كما لايزال اسم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق مطروحا، وكان باتشيكو صرح لـFilGoal.com برغبته في العودة للفريق الأبيض. ( اقرأ التفاصيل )

وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة دخول أسماء جديدة قائمة المرشحين لتدريب الزمالك، بعدما فشلت المفاوضات مع كريستيان جروس.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اعتذار جروس عن عدم الموافقة على تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)