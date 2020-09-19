حوار في الجول – باتشيكو: مرتضى قائد رائع وأحترمه كثيرا.. ومن لا يحب تدريب الزمالك؟

بعد أكثر من 5 سنوات من رحيله عن الزمالك، برز اسم جايمي باتشيكو مرة أخرى كمرشح محتمل لقيادة الأبيض خلفا لباتريس كارتيرون الذي فسخ عقده ورحل عن الأبيض.

وبعد رحيل وُصم بأنه مليء بالمشاكل، كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن البرتغالي الذي قاد الزمالك في مطلع موسم 2014/2015 وفي 12 مباراة فاز في 9 وتعادل مرتين وخسر مرة، أن باتشيكو من ضمن المرشحين لخلافة كارتيرون.

FilGoal.com كان له هذا الحوار مع جايمي باتشيكو..

لماذا لم تدرب أي فريق منذ رحيلك عن تيانجين تيدا في الصين، عام 2017؟

عدم تدريب أي فريق منذ ذلك التوقيت كان قراري. لأكون صادقا، متاعب صحية لأحد أفراد أسرتي كانت سببا في ذلك، ولكن كنت أعمل كمستشار تقني لمجموعة صينية تبني مدارس للكرة في أوروبا ولديها مساهمة كبيرة في ناد صيني. في تلك الفترة، وصلتني عروض من البرتغال وإنجلترا والصين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص والمغرب، وحتى مصر!

كلاعب، فزت بكل شيء ممكن، وكمدرب، لدي الحق في اختيار أين أود أن أعمل. علي أن أشعر أن من يطلبني لديه أهداف متشابهة مع أهدافي ويلعب للفوز، وفي عروض كثيرة لم أشعر أن ذلك كان موجودا.

هل خاطبك الزمالك سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، لتدريب الفريق خلفا لباتريس كارتيرون؟

كل من يعرفني يعرف أنني شخص شفاف، نعم حدث اتصال عن طريق المحامي الخاص بي، وهذا الأمر أسعدني.

ولكن هذا كل ما حدث، مجرد اتصال.

هل فكرة العودة للزمالك تنال اهتمام منك، خاصة وأن الفريق على بعد 3 انتصارات من الفوز بدوري أبطال إفريقيا؟

ومن لا يحب تدريب الزمالك؟ نحن نتكلم عن ناد عملاق، وليس في مصر فقط. دائما ما كنت أقول أنني سأعود للزمالك يوما ما مثلما عدت لكل ناد دربته من قبل، فقط لم أعرف متى.

هل كان لديك طلبات خاصة من إدارة الزمالك، مثل عدد المساعدين أو الشرط الجزائي؟

هذه الأمور لا تناقش في الحوارات الصحفية.

هل مازلت تتابع فريق الزمالك، وما هو انطباعك عن الفريق؟

نعم، هو فريق لديه لاعبين جيدين ويقدمون كرة قدم جميلة. رأيت مباراة أسوان التي خسرها الفريق وأظن أن الفريق افتقد فقط تسجيل الأهداف.

فترتك الأولى في الزمالك كانت جيدة من ناحية النتائج، لكنك رحلت بشكل مفاجئ؟

لم أرحل بشكل مفاجئ. أعلمت الإدارة بنيتي عدم استكمال المهمة قبل رحيلي.

لا أظن أن رحيلي عن الزمالك كان مليئا بالمشاكل، تركت الفريق متصدرا للدوري.

هل ستشكل مشاكلك السابقة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك عائقا إذا عدت لتدريب الفريق؟

مرتضى منصور شخص مميز وقائد رائع. هذا دائما ما أقوله عنه. اختلفت معه بشكل صحي حول طريقة الفوز، أحترمه كثيرا وأعرف أنه يحترمني كذلك.

ما هي رسالتك لجمهور الزمالك؟

دائما ما حظيت بعلاقة رائعة مع جمهور كل الفرق التي دربتها، لكن جمهور الزمالك كان مميزا. دائما ما وضعوني في خانة مميزة، أفتقدهم كثيرا وأرسل لهم حبا كثيرا.