مرتضى: قلت لـ جروس "شكرا" بسبب ما طلبه.. واتفقنا مع مدرب كبير جدا وبديله جاهز

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جديد ملف المدرب الأجنبي الجديد، مشيرا إلى "الإعلان يوم الأحد".

وقال مرتضى منصور: "إعلان المدرب الجديد سيكون يوم الأحد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "جروس لم يعتذر ولكن عندما أخبرني بأنه يريد أن يكون العقد لشهرين إلى جانب حصوله على راتبه السابق، علمت بأنه لا يريد القدوم من أجل بطولة إفريقيا، بل من أجل المال، ووقتها قلت له "شكرا".

وتابع "عندما قلت له "شكرا" تحدث عن إجرائه لعملية في عينه وكل ذلك".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اعتذار جروس عن عدم الموافقة على تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعن المدرب الجديد، قال مرتضى: "اتفقنا مع مدرب كبير جدا جدا ومحبوب للجماهير".

وأكمل حديثه قائلا: "المدرب الآن يتشاور مع جهازه المساعد ومن المنتظر أن يرد علينا بشكل نهائي يوم الأحد. طلب الحصول على قائمة الفريق والتشاور مع جهازه المساعد ووافق بشكل مبدئي ونحن ننتظر الرد النهائي".

وأشار "إذا وافق سنوقع العقود وسيأتي إلى مصر لقيادة الفريق، وإذا لم يحدث فالبديل جاهز".

وأوضح "اتفقنا مع مدرب آخر صاحب سيرة ذاتية كبيرة وسيكون هو المدرب في حالة عدم موافقة المدرب الأول".

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