حدث فريد لم يتكرر منذ 2154 يوما.. الأهلي يتعادل مع المقاصة

تعادل الأهلي سلبيا أمام المقاصة في الجولة الـ 28 من الدوري المصري. تعادل لم يُغير من واقع تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

الأهلي فشل في التسجيل للمرة الثانية على التوالي وحصل على نقطتين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكتوبر من عام 2014.

في موسم 2014-15 تعادل الأهلي سلبيا أمام الإسماعيلي في الجولة الخامسة من الدوري، بعدها مباشرة تعادل سلبيا أمام الأسيوطي (بيراميدز حاليا).

لقاء الأهلي أمام الأسيوطي الذي انتهى 0-0 كان منذ 2154 يوما، ومنذ هذا الوقت ولم يتعادل الأهلي سلبيا في مباراتين على التوالي.

وضمن الأهلي لقب الدوري هذا الموسم، ووصل بتعادله أمام المقاصة إلى النقطة 73، بينما وصل المقاصة للنقطة 37 في المركز السادس.

البداية

السويسري ريني فايلر لم يُغير من تشكيلته رغم حسم لقب الدوري.

شارك أليو بادجي في الهجوم وخلفه جيرالدو وجونيور أجايي، مع مشاركة محمد مجدي "أفشة".

عاد عمرو السولية من جديد للظهور في التشكيل الأساسي، ولعب بجانب حمدي فتحي مع جلوس أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

وظهر ياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي بجانب أيمن أشرف مع ظهيري الجنب محمد هاني وعلي معلول.

على الجانب الآخر شارك محمد إبراهيم أساسيا رفقة ميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي.

📋جيرالدو أساسي في تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة والسولية في نصف الملعب بجوار حمدي فتحي 🔴#في_الدوري pic.twitter.com/NZjfsePMIu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 19, 2020

ممر شرفي وتدخل تقنية الفيديو

لاعبو المقاصة وقفوا في ممر شرفي لتحية الأهلي على التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

الأهلي حسم بشكل رسمي لقب الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي وذلك بعدما خسر الزمالك أمام أسوان.

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ممر شرفي من مصر للمقاصة لأبطال الدوري 👏🦅🥇#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/1NLA92sKqa — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020

المباراة بدأت بهدوء بلا فرص محققة على مرمى أي من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 13.

تمريرة من أفشة لـ السولية داخل منطقة جزاء المقاصة مع تدخل من خالد أوتشو لتتحول الكرة في شباك المقاصة.

هدف أول لصالح الأهلي ولكن حكم المباراة عادت لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف.

وقرر الحكم احتساب ركلة حرة مباشرة من عند حدود منتصف الملعب بقليل على جونيور أجايي.

video:2 هدف الأهلى أمام المقاصة الذى الغى بعد تدخل الVAR#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/IMFQBUwOXs — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020

تألق الشناوي

محمد الشناوي تألق في الدقيقة 22 أمام انفراد صريح من محمد محسن لاعب المقاصة.

حارس الأهلي تصدى على مرتين لفرصة محمد حسن، الأولى للمقاصة في المباراة.

وفي الدقيقة 29 سجل فوافي في مرمى الأهلي ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف.

إلغاء هدف المقاصة جاء بسبب وجود فوافي في موقف تسلل.

وحصل علي معلول على بطاقة صفراء في الدقيقة 39 من أحداث المباراة.

الشوط الثاني وطرد

شارك كهربا بدلا من جيرالدو مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يشارك ديانج ووليد سليمان بدلا من حمدي فتحي وأفشة في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 58 وبعد عودة الحكم لتقنية الفيديو خرج محمد دبش بالبطاقة الحمراء بداعي عرقلة ديانج المنفرد بالمرمى.

إيهاب جلال تدخل سريعا ودفع بـ عاصم سعيد بدلا من فوافي.

وواصل الشناوي تألقه ليحرم عمرو مرعي من هدف محقق في الدقيقة 65.

شارك أحمد الشيخ ومروان محسن بدلا من أجايي وبادجي، كأوراق أخيرة من فايلر.

السيطرة كانت للأهلي ولكن بلا فرصة محققة، بينما اعتمد المقاصة على المرتدات وسط تألق كبير من الشناوي.

ولم تشهد الدقائق الـ 5 المحتسبة كوقت بدلا من ضائع أي أهداف.