راديو مونت كارلو: مانشستر يونايتد اتفق مع تيليس.. وباريس لا يزال في الصورة

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من تدعيم صفوفه بظهير أيسر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد بوحفصي صحفي إذاعة مونت كارلو الفرنسية، ذكر أن أليكس تيليس ظهير بورتو اتفق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد في عقد يمتد لـ5 سنوات.

وذكر بوحفصي أن يونايتد يبحث حاليا عن التوصل لاتفاق مع نادي بورتو من أجل استقدام الظهير البرازيلي إلى صفوفه.

من جانبه، لم يخرج نادي باريس سان جيرمان من الصفقة بشكلٍ كامل، ويفكر بدوره في التحرك لضم اللاعب في اللحظة الأخيرة.

🔴🔴 Alex Telles has agreed a 5-year contract with Manchester United - Premier League club will now seek to agree a fee with FC Porto. PSG are also there, still thinking about whether or not to make a concrete move. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) September 18, 2020

باريس سان جيرمان يواجه أزمة في مركز الظهير الأيسر، بعد تعرض لاعبه الإسباني خوان بيرنات لقطع في الرباط الصليبي.

وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم سيرخيو ريجيلون، لكن الظهير الإسباني اقترب من توتنام هوتسبير في انتظار الإعلان الرسمي.

تيليس (27 عاما) تواجد اسمه في قائمة منتخب البرازيل التي أعلنها المدرب تيتي قبل ساعات قليلة، لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

ويلعب تيليس في بورتو منذ انتقاله إليه عام 2016 قادما من جالاتسراي التركي.

وخاض تيليس 192 مباراة بقميص بورتو، سجل خلالها 24 هدفا، وصنع 55.

وتوج تيليس مع بورتو بالدوري البرتغالي مرتين، آخرها الموسم الماضي، كما فاز معه بكأس البرتغال، وبكأس السوبر البرتغالي.

ويمتلك تيليس تجربة على سبيل الإعارة في صفوف إنتر ميلان الإيطالي موسم 2015\2016، خاض خلالها 22 مباراة، وصنع هدفا وحيدا.

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