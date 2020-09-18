مدرب الزمالك - جابريل كالديرون.. سبق جوارديولا منذ 10 سنوات والسر بينه وبين اللاعبين

منذ بداية 2020 ولا يقود الأرجنتيني جابريل هامبريتو كالديرون أي فريق، ومؤخرا ارتبط اسمه بـ الزمالك لقيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

الأرجنتيني عرف النجاحات كلاعب وكمدرب على مدى قصير، لكن يظل اسمه مترددا بشكل دائم في المنطقة العربية بفضل نجاحاته الأولى.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأرجنتيني البالغ 60 عاما ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الزمالك.

"لا يمكنني تأكيد أو نفي أي شيء في الوقت الراهن حول هذا الأمر حتى يكون هناك شيء ملموس، وسنرى ما قد يحدث"، هكذا كان حديث وكيل المدرب الأرجنتيني لـ FilGoal.com، وحتى يكون هناك شيء ملموس إليكم مسيرة كالديرون.

لاعب الوسط الأرجنتيني بدأ مسيرته مع راسينج كلوب وإندبندينتي محليا ثم ريال بيتيس الإسباني وباريس سان جيرمان، ومن ثم اعتزل بقميص لوزان السويسري عام 1994.

مع منتخب بلاده فاز بكأس العالم للشباب 1979 مع دييجو أرماندوا مارادونا وخاض نهائيات كأس العالم 1982 و1990 وكان له ركلة جزاء أمام ألمانيا في المباراة النهائية لمونديال إيطاليا.

بعد 30 عاما من فوز الناسيونال مانشافت هاجم كالديرون حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالحه على لوثار ماتيوس موجها كلمات غاضبة له قائلا "كن أمينا واعترف بالخطأ".

كالديرون المدير الفني

بداية كالديرون التدريبية كان في فرنسا بعد 3 سنوات من الاعتزال إذ قاد فريق كان الفرنسي لمدة 3 مواسم بعدما سبق له اللعب في صفوفه لموسم ثم فريق لوزان السويسري في 2003 ورحل بعد 5 أسابيع فقط لسوء النتائج.

في 2004 أصبح أول مدرب من القارة اللاتينية يقود المنتخب السعودي فنيا بعد البرازيلي لويس ألبرتو بيريرا في كأس العالم 1998.

كالديرون تحدث عن تجربته مع المنتخب السعودي عبر موقع الاتحاد الدولي "فيفا" قائلا: " أتذكر المنتخب السعودي عندما تسلمت التدريب خلال فترة صعبة بعدما شاركنا في دورة كأس الخليج الـ 17 في قطر وخرجنا من الدور الأول ولكن في النهاية نجحنا بالتأهل إلى كأس العالم دون خسارة أي مباراة وهو إنجاز كبير، في المباراة قبل الأخيرة مع أوزبكستان كان ملعب الملك فهد في الرياض ممتلئا عن بكرة أبيه قبل ثلاث ساعات وكان أمرا لا يصدق".

في تصفيات كأس العالم 2006 لم تخسر السعودية أي مباراة وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل هدفا واحدا، لكن الخسارة في ديسمبر 2005 أمام العراق في بطولة غرب آسيا بنتيجة 5-1 تسببت في رحيله.

وعن الإقالة واصل "تمت إقالتي من تدريب المنتخب السعودي على الرغم من قيادتي له إلى كأس العالم وحتى الآن لا أعلم السبب لإقالتي. حسنا القرار تم اتخاذه ولكن النتائج التي تحققت بعد ذلك لم تكن جيدة".

السعودية في كأس العالم 2006 تعادلت أمام تونس 2-2 وخسرت من إسبانيا وأوكرانيا ووعدت مونديال ألمانيا تحت قيادة البرازيلي باكيتا.

قاد الأرجنتيني منتخب عُمان لنهائيات كأس آسيا 2007 لكنه ودع من الدور الأول وأقيل في يونيو 2008 وانتقل لتدريب اتحاد جدة السعودي.

الاتحاد وبراءه

في موسم 2008-09 قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري السعودي على حساب الهلال بفارق 5 نقاط وحقق الفوز على غريمه التقليدي حينها في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

وكشف الأرجنتيني سر تألقه مع الاتحاد "السر كان العلاقة بيني وبين اللاعبين لأن العلاقة كانت أكثر من رائعة وكان اللاعبون يشاركون في التدريبات بروح عالية، لقد كان هناك احترام متبادل بيني وبينهم، وفي رأيي هذا الأمر مهم بالنسبة للاعبين لكي يقدموا كل ما يستطيعون، ولهذا أعتقد أننا حققنا الكثير من النتائج المميزة".

الاتحاد تُوج بلقب الدوري الأخير له حتى الآن بعدما تكبد خسارة واحدة فقط، ووصل الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا 2009 لكنه خسر المباراة النهائية أمام بوهانج ستليزر الكوري الجنوبي 2-1، كما حقق لقب كأس الملك.

وأضاف "كان لدي فريق كبير وعدد من اللاعبين المميزين مما ساعدني على تحقيق نتائج إيجابية، كانت المجموعة جيدة وهناك مواهب مميزة وشخصيتهم كانت رائعة لأنهم كانوا سعداء بالعمل معي، وهذا ما لعب دورا في تحقيق نجاح كبير مع الاتحاد. لقد حققنا معا نجاحا كبيرا".

ونشبت أزمة أثناء توليه تدريب الاتحاد في عام 2009 بعدما صرح بأن ناديه بـ "نادي الشعب" والهلال بـ "نادي الأسرة الحكمة" إلا أن صحيفة "أس" الإسبانية برأت ساحته من الاتهامات إذ قالت عبر موقعها الرسمي أن تصريحاته فُهمت بطريقة خاطئ.

وبعد موسم ونصف رحل كالديرون عن الاتحاد وفي نهاية 2010 تولى تدريب الغريم التقليدي الهلال السعودي.

الهلال وما سبق به جوارديولا

في أحد مباريات الهلال أشرك الأرجنتيني، محمد الشلهوب في مركز لاعب الوسط المدافع وهو ما أثار التساؤولات حينها فأوضح وجهة نظره قائلا: "قمت بتغيير مركز اللاعب في مباراة واحدة، كما يفعل العديد من المدربين، حيث وضعت محمد الشلهوب وهو صانع ألعاب الفريق في ذاك الوقت، في إحدى المباريات كلاعب وسط مدافع".

"في هذه المباراة هذا المركز سيعطي حرية أكبر له للتحرر، جوارديولا مؤخرا لعب بثنائي وسط مدافع للاستحواذ على الكرة، أنا فعلت هذا الأمر منذ 10 سنوات".

ومع الهلال حقق لقب الدوري السعودي 2010-2011 دون خسارة بعدما تولى المهمة خلفا للبلجيكي إريك جريتيس حينها، كما فاز بكأس الملك.

وسرد الأرجنتيني سر نجاحه مع قطبي الكرة السعودية "هناك وصفة سرية للنجاح، هي الحصول على لاعبين جيدين إلى جانب العلاقة المميزة التي يجب أن تجمع المدرب باللاعبين، كل هذه العوامل تساعد على تحقيق نتيجة جيدة وشخصيا أعمل لمصلحة المجموعة، وهو الأمر الذي ساعدني في السابق على تحقيق نتائج إيجابية".

رحيل كالديرون من الهلال جاء بسبب الخسارة من الاتحاد في كأس خادم الحرمين بثلاثية دون مقابل.

في 2011 تولي تدريب بني ياس الإماراتي وخسر المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة أمام الجزيرة بنتيجة 3-1

كالديرون صب غضبه على الحكم بسبب احتساب هدف التقدم للجزيرة رغم وجود خطأ لصالح فريقه على طريقة "الرجبي" إذا قال في المؤتمر الصحفي: "إذا أعطيت الفريق الآخر الهدف الأول في المباراة النهائية، فسيكون الأمر صعبا وصعبا، لقد كان خطأ في لعبة الرجبي، وليس خطأ بسيطا. إنه أمر فظيع".

بعد رحيله عن بني ياس كان مرشحا لتدريب بيرسوبوليس الإيراني في صيف 2012 لكن المهمة أسندت حينها للبرتغالي مانويل جوزيه.

ومن ثم تولى تدريب منتخب البحرين لـ 14 شهرا وانتهت بإقالته، وعاد للتدريب في أوروبا من جديد بعد 10 سنوات من بوابة ريال بيتيس الإسباني.

الفشل الأندلسي

تولى كالديرون مهمة تدريب ريال بيتيس خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو –مدرب الأهلي والوداد السابق-في يناير 2014.

حينها قال الأرجنتيني عبر موقع الاتحاد الإسباني بعد عودته للتدريب بعد فترة راحة 4 أشهر: "لم أكن أفكر في موعد معين لكن عندما ظهر هذا الوضع الدقيق، جئت أركض. بيتيس بحاجة إلى كل جماهيره للوقوف وراء الفريق".

في المباراة الأولى خسر من سيلتا فيجو بنتيجة 4-2، ورغم تحقيقه 4 انتصارات وتلقيه 12 هزيمة في الدوري أقيل بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية الإسبانية متذيلا جدول الترتيب، كما ودع أمام خصمه الأزلي إشبيلية من ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

أتلتيكو الإمارات

عاد من جديد الأرجنتيني للمنطقة العربية وتولى تدريب الوصل الإماراتي لمدة موسمين.

كالديرون قال عقب بداية الموسم عن المنافسة "طموحي لا يتغير. الوضع يختلف بين الأندية لكن طموحي دائما هو نفسه. في الإمارات، تدفع أندية الأهلي والجزيرة والعين مبالغ طائلة فهي الأكثر إنفاقا".

وأضاف "الوصل لا يدفع نفس المبالغ، وأعرف صعوبة مهمتي لكن في الوقت نفسه لا ينفق أتلتيكو مدريد في إسبانيا نفس المبالغ التي ينفقها برشلونة وريال مدريد لكن أتلتيكو استطاع تحقيق لقب الدوري".

وأوضح "أحاول أن أحقق شيئا من هذا القبيل وهذا ما أقاتل من أجله".

قبل ساعات قليلة من رأس السنة لعام 2016 احترقت شقته بالكامل في أحد الفنادق بمدينة دبي الإماراتية فقد خلالها أغلب متعلقاته الشخصية دون أن يتضرر بأذى.

خلال الموسمين الفريق لم يتجاوز المركز السادس في الدوري تحت قيادته.

في 2017 تولى تدريب نادي قطر لمدة شهرين فقط أدار خلالهما 9 مباريات خسر 7 وفاز في 1.

ومن ثم تولى في بداية الموسم الماضي تدريب فريق بيرسوبوليس الإيراني، ووصل مع الفريق لصدارة ترتيب الدوري لكن مشاكل النادي المالية دفعته للرحيل في مطلع يناير الماضي بسبب عدم وفائهم بالموعد النهائي لدفع راتبه.

ومنذ ذلك الحين وينتظر كالديرون مهمته التدريبية الجديدة بعد مشوار حافل في الأراضي الخليجية.