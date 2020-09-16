رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم ريجيلون.. يتبقى فقط توقيع العقود

توصل ريال مدريد لاتفاق مع توتنام لضم سيرجيو ريجيلون بمبلغ 30 مليون يورو، اللاعب وافق كذلك على البنود الشخصية، وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

سيرخيو ريجيلون النادي : ريال مدريد توتنام هوتسبر

وقال رومانو إن ريجيلون قبل الانضمام إلى توتنام بعد مفاوضات مع مانشستر يونايتد، وتبقى توقيع الأوراق للانضمام إلى الفريق اللندني.

وقبل توتنام بشرطي ريال مدريد الذي طلب وضعهما، الأول بند إعادة الشراء والثاني بند حق الاستباقية في التفاوض والشراء.

ووفقا للصحفي الإيطالي، رفض مانشستر يونايتد على طول الخط بند إعادة الشراء لريال مدريد وكان ذلك هو المشكلة الرئيسية وليس المال.

وتتبع مانشستر يونايتد صاحب الـ23 عاما لفترة طويلة، بقيادة مايك كورت رئيس القسم التقني في كشافي الفريق. إلا أن النادي بعد أن كان قد اقترب من التوصل لاتفاق، رفض بند إعادة الشراء الذي أصر ريال مدريد على وضعه في الصفقة.

صاحب الـ23 عاما صنع هدف التعادل في انتصار فريقه السابق إشبيلية بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يتأهل للنهائي ويتوج بطلا على حساب إنتر ميلان.

ريجيلون أحد ناشئي ريال مدريد وقضى الموسم الماضي معارا لإشبيلية.

الظهير الأيسر الإسباني شارك بقميص إشبيلية في 38 مباراة خلال الموسم الماضي بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ريجيلون لعب بقميص الفريق الأول لريال مدريد في 22 مباراة وصنع 3 أهداف.