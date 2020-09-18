جاء موعد الخبر المنتظر.. رسميا - ألكانتارا إلى ليفربول

ما كان ينتظره عشاق ليفربول حدث الآن وبشكل رسمي. تياجو ألكانتارا يخلع قميص بايرن ميونيخ ويرتدي قميص الريدز.

وأعلن ليفربول بشكل رسمي تعاقده مع الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ، بعقد "طويل الأمد".

ووقع ألكانتارا على عقود انضمامه لليفربول اليوم الجمعة بشكل رسمي، وذلك بعدما خضع لفحوصات الكشف الطبي.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن مدة عقد ألكانتارا، مشيرا في بيانه إلى "العقد طويل الأمد".

وتعد صفقة ألكانتارا هي الثانية لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر أوليمبياكوس اليوناني.

وسيرتدي ألكانتارا القميص رقم 6 مع ليفربول.

وتحدث ألكانتارا عن انتقاله لليفربول قائلا: "أعتقد أنه شعور رائع وعظيم".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للريدز "لقد انتظرت تلك اللحظة منذ فترة طويلة. سعيد جدا جدا جدا للتواجد هنا".

وتابع "جماهير ليفربول ليست متشوقة أكثر مني، سأعطي قلبي في الملعب من أجل زملائي ومن أجل فريقي".

صاحب الـ 29 عاما بدأ مسيرته مع كرة القدم مع برشلونة، وتدرج في فرق الأعمار السنية المختلفة قبل أن يرحل من الفريق الأول إلى بايرن ميونيخ عام 2013.

قبل الرحيل إلى بايرن، لعب تياجو 100 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 20.

ورفع ألكانتارا 4 ألقاب دوري إسباني مع برشلونة ولقب دوري الأبطال مرة والكأس مرتين والسوبر مرتين وكأس العالم للأندية مرة والسوبر الأوروبي مرة.

رحلة مليئة بالألقاب انتهت مع برشلونة، وبدأت مع بايرن منذ عام 2013 وحتى رفعه للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

مع بايرن، لعب تياجو 235 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 31 هدفا وصناعة 37.

وحقق ألكانتارا كل ما يمكنك تخيله مع بايرن ميونيخ. 7 ألقاب دوري، 4 ألقاب كأس، 3 ألقاب سوبر، لقب دوري الأبطال، لقب السوبر الأوروبي، لقب كأس العالم للأندية.

والآن رحلة البطل انتهت مع بايرن وستبدأ مع البطل الآخر ليفربول.