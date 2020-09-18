قائمة البرازيل – حضور نيمار ورودريجو.. وغياب فينيسيوس وإيديرسون

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمته لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

البرازيل تستقبل بوليفيا في مدينة ريسيفي يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن ترتحل إلى ليما لمواجهة بيرو يوم 13 أكتوبر.

وشهدت القائمة استدعاء ثنائي باريس سان جيرمان: نيمار جونيور، وماركينيوس.

كما ينضم المخضرم تياجو سيلفا المنتقل حديثا إلى تشيلسي، والشاب رودريجيو جناح ريال مدريد.

ويظهر رينان لودي ظهير أيسر أتليتكو مدريد، وفيليبي كوتينيو العائد لـ برشلونة، ودوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا.

بينما يغيب إيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي، وإيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، وزميله فينيسيوس جونيور، وأرتور ميلو لاعب يوفنتوس الجديد، وويليان جناح أرسنال، وداني ألفيش لاعب ساوباولو المخضرم.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس) – سانتوس (أتليتكو بارانينسي)

الدفاع: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – فيليبي (أتليتكو مدريد الإسباني) – رودريجو كايو (فلامنجو) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – جابرييل مينينو (بالميراس) – أليكس تيليس (بورتو البرتغالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – برونو جيمارايش (ليون الفرنسي) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو)

الهجوم: نيمار جونيور (باريس سان جيرمان الفرنسي) جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – روبيرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي) – إيفرتون (بنفيكا البرتغالي)

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