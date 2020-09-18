مؤتمر لامبارد: أحترم كلوب كثيرا.. وفيرنر جاهز لمواجهة ليفربول

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن حمية المباريات والتصريحات لا تعني أنه لا يكن كل الاحترام ليورجن كلوب مدرب ليفربول، مشددا على أنه لا يوجد أي شيء ضده أو تجاهه.

وبدأ لامبارد المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول عن المصابين قائلا: "بن تشيلويل ليس مستعدا للمشاركة ضد ليفربول وكذلك الحال مع كريستيان بوليسيتش، نأمل أن يتدربا وتتقدم حالتهما من أجل المباراة المقبلة، الأمر ذاته مع حكيم زياش، تيمو فيرنر جاهز للمباراة".

وواصل عن حالة تياجو سيلفا البدنية قائلا: "تياجو تدرب لثلاثة أو أربعة أيام، نعمل معه على لياقته البدنية، مواجهة ليفربول مبكرة للغاية عليه".

وتعرض تيمو فيرنر لكدمة خلال انتصار تشيلسي بنتيجة 3-1 أمام برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، إلا أنه صرح بأنها لن تمنعه عن مواجهة ليفربول.

وصرح لامبارد عن مواجهة ليفربول قائلا: "لا تشعروا أنها مباراة لتوضيح أي شيء، إنها ثاني مباراة في الموسم، يوم الإثنين كنا في منطقة الاستعداد للموسم الجديد فيما يخص اللياقة البدنية، الآن نحن نتحدث عن أفضل فريق في إنجلترا للموسم الماضي، إنه تحد جيد، وقمنا بعمل جيد في المواجهات المباشرة خلال العام الماضي، التحدي هو الحصول على 3 نقاط ضد فريق كبير مثله".

وواصل "لا أرغب أن أعلق عن المرشحين للفوز باللقب، إنها مهمة المحللين، من الواضح أن الجميع فهم جودة ليفربول ومانشستر سيتي خلال المواسم القليلة الماضية، ستكون هناك منافسة في قمة الجدول لكن هذين الفريقين سيستمران في القمة".

وأكمل "سنواجه فريقا كبيرا ومدربا رائعا، نرغب في أن نؤدي بشكل جيد وهذا ما نحن بصدده".

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وعلق على احتمالية انضمام جاريث بيل إلى توتنام قائلا: "بيل لاعب رائع ويمتلك موهبة فردية رائعة، رأينا ذلك من بعيد حينما نجح بشكل لا يصدق في ريال مدريد، إن انضم إلى توتنام ستكون إضافة كبيرة للفريق بالطبع، إنهم فريق من المتوقع أن ينافس على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وأعلى من ذلك".

وعن صعوبة مواجهات ليفربول وسجله الشخصي أمام الفريق كمدرب قال: "لا أعلم، كيف ترغب في تصور الأمر، إن كنت تحاول لكي تكون ناجحا، حدث الأمر ذاته حينما كنت لاعبا، في دوري الأبطال تعادلنا كثيرا، في الأوقات الحديثة الأمر مختلف لأن ليفربول في قمة الدوري ونحن نحاول التطور، كلا التشكيلين والناديين والمدربين يحاولون الفوز، هذا ما يتمحور عليه الأمر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "إيجاد التوازن في الفريق يعد تحديا لكل مدرب في الدوري الإنجليزي، لأنك بحاجة لتشكيل كبير لكي تتعامل مع الموسم، هذا الموسم آمل أن يصبح لدينا توازن، لكن الأمر يتطلب وقتا".

لامبارد واجه تشيلسي 4 مرات خلال فترته كمدرب، تعادلا في نهائي السوبر الأوروبي 2019-2020 لكنه خسر بركلات الترجيح، كما خسر مرتين في الدوري وانتصر مرة وحيدة في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتطرق للرد على سؤال المنافسة مع كلوب قائلا: "طبيعة العالم الذي نعيش فيه هو وجود الكثير من الوقت لدى قنوات التلفاز يملأه الحديث عن التنافس، ويمكن الحديث عن الأمر ومناقشته بكل الطرق، أحترم كلوب كثيرا، ما قام به مع ليفربول لا يصدق، لا يوجد شيء بداخلي تجاهه، الطبيعة التنافسية لـ90 دقيقة قد ترتفع وتيرتها، لكنني أحترم كلوب وذلك لم يتغير أبدا".

المدرب الألماني كان قد علق خلال المؤتمر الصحفي الخاص به على نفس السؤال. (طالع التصريحات كاملة)

وتطرق للرد على انتقاد جيمي كاراجير محلل شبكة "سكاي سبورتس" لروبن لوفتس تشيك قائلا: "أعرف قصة روبن لوفتس تشك أفضل مما يعرفها، لقد أصيب بشكل سيء للغاية وعمل بقوة لكي يعود منها وكان لائقا حينما تفشى وباء كوفيد 19، عمل أكثر بقوة مع استئناف الموسم، تدرب بطريقة رائعة لكي يستعيد لياقته للموسم الجديد، إن كان هناك انتقادات قاسية عليه فهي قاسية للغاية".

ووصل "العودة لمستواه كانت صعبة للغاية، إنه لاعب موهوب للغاية وشخص رائع، يوجد الكثير منه لكن لسوء الحظ طبيعة هذه اللعبة رجعية".

كاراجير وجه انتقادات قوية للثنائي تشيك ولويس بيكر من تشيلسي عقب مواجهة برايتون. (طالع التصريحات كاملة)

وتحدث عن دور الثنائي كاي هافيرتز وتيمو فيرنر قائلا: "لعبنا مباراة واحدة، كاي لعب أدوارا مختلفة وتيمو كان جناحا ومهاجما مع النادي والمنتخب، تلك مرونة ونحاول إيجاد التوازن للفريق ككل".

وأتم عن عودة الجماهير: "نرغب بشدة في عودة الجماهير من لا يرغب في ذلك؟ نحب أنديتنا، إنها ليست حديثا يمكنني أن أخوض فيه بتعمق لأن الصحة والسلامة هما رقم 1 في اعتبارات الجميع، حينما تتقدم ويكون هناك توازنا صحيحا، أتفهم أن رابطة الدوري والحكومة يرغبون في فعل الأمر بطريقة صحيحة".