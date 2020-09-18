مؤتمر كلوب: تياجو؟ الأمور تبدو مبشرة.. أنا ولامبارد لسنا مثل فينجر - فيرجسون

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن أخبار صفقة ضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ تبدو مبشرة، كما نفى وجود أي خلاف أو تنافس مباشر مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، مشيرا إلى أن الصحف هي من صنعت هذه القصة.

وصرح المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد شيء لأقوله بعد لأنني علمت أنه لا شيء رسمي بعد، لست من سيعلن لذا لا أعلم ماذا يجب أن أقول، لكن الأمر يبدو واعدا".

وواصل "كل تلك الأشياء حول تياجو لا يمكنني الإجابة عنها سواء تم الإعلان عن الصفقة أم لا، فرضيا، عليا الانتظار قليلا، اعتدنا جميعا على ذلك، لا شيء لأقوله، المؤتمر من أجل مباراة تشيلسي".

وأكمل عن تعليقات مدرب بايرن ميونيخ وتوديعه لتياجو: "هانزي فليك رجل ناجح وشخص جيد لكن ليس لدي شيء لأقوله حول الصفقة، الصفقة لا تتم رسميا حتى الإعلان عنها".

وواصل ضاحكا "الأمور تبدو واعدة، يداي مقيدة من المفيد كمشجع لليفربول أن يكون لدي بعض القنوات لمتابعتها على مدار اليوم ومعرفة ما سيحث".

تياجو ألكانتارا نشر فيديو وداعي لبايرن ميونيخ وجماهيره، قبل أن يُتم صفقة انضمامه لليفربول وفقا لتقارير صحفية. (طالع التفاصيل)

وتطرق للحديث عن مواجهة تشيلسي قائلا: "لا نعرف الكثير حول تشيلسي حاليا، نحن في مرحلة مبكرة من الموسم، لدينا الكثير من العمل حول العديد من الأشياء الحاسمة، بعض الأشياء كانت جيدة ضد ليدز، وبعضها لم يكن كذلك، وتلك فقط مباراة واحدة، لا نرغب في جعل الأمر كبيرا".

وواصل عن ضم تشيلسي لثنائي ألمانيا تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، وكذلك عدد من مواهب الدوري الألماني لإنجلترا: "الدوري الألماني صعب، ألمانيا دولة كروية، منذ أعوام كان أمرا رائعا أن يتخذوا بعض القرارات الجيدة حول المواهب والكشافين وبناء الأكاديميات، كنت جزءا من تلك العملية هناك، ساعد ذلك كثيرا، لا يمكنك أن تنتفع من تلك القرارات في اليوم التالي".

وواصل "هافيرتز وفيرنر انضموا إلى الدوري الإنجليزي لأنهم لاعبين جيدين، والدوري الألماني دوري جيد بالنسبة لإنجلترا لاستكشافه".

تشيلسي ضم خلال السوق الصيفية الجاري كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافيير موبيامبا.

وواصل كلوب عن اعتراضه على إلغاء قانون التبديلات الخمس في إنجلترا: "إن استمريت في كل المسابقات سيكون موسما صعبا فيها جميعا، مصدر القلق الأول هو راحة اللاعبين، لأن ذلك يجعل الموقف خادعا، سنلاحظ ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، أن تنافس سيكون الأمر مختلفا، نحاول الاستعداد من الآن".

وتابع "موقف الإصابات؟ لم يتغير أي شيء، لا أحد سيعود والبقية مثلما هم، كل شيء بخير".

وواصل حول مستوى فريقه: "نلعب كرة قدم تنافسية وثابتة، هذا ما حدث في الموسم الماضي وما سنفعله مجددا، نتكيف على الخصوم المختلفين لكننا لا نتغير أبدا، في النهاية أنت بحاجة للعمل من هذه الأرقام، 14 انتصارا خارج ملعبك من 19 أمر لا يصدق، تعادلنا 3 وخسرنا مرتين".

وتطرق للحديث عن التصريحات بينه وبين لامبارد مؤخرا: "لا يوجد تنافس أو عداء مع لامبارد، عليكم أن تتوقفوا عن قراءة الصحف، حينما تسألني أجيب والجميع يفهم الأمر كيف يشاء، جميعكم تصنعون القصة وتقولون إنني تحدثت عن قصة سلوك تشيلسي في سوق الانتقالات، خلقتم هذا العداء بيننا لماذا؟".

وأكمل "لامبارد شخص لطيف لكننا لا نعلم بعضنا البعض، على الخط نحن نتنافس، سمعت أن بعض الناس سعداء بأن التنافس القديم قد عاد مرة أخرى مثل سير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر، العالم ليس بحاجة لمثل هذه القصة فقط بعضها في صحفكم".

وأتم "في بعض الأحيان تبيع لاعبين وأحيانا تشتري، ما نربحه في كرة القدم نصرفه فيها، هذا ملخص لسلوك النادي، إنها أحد النقاط المحورية، نفعل ذلك باستمرار، في بعض الأحيان تحب الناس ذلك وفي بعض الأحيان يحبون الأمر فيما بعد".

لامبارد وكلوب تبادلا التصريحات في وقت سابق، حول سياسة تشيلسي في سوق الانتقالات، ما تسبب في توضيح المدرب الإنجليزي أن الحمر يدفعون المال لضم نجومهم أيضا مثل الزرق ووصف تصريحات المدرب الألماني بـ"المسلية". (طالع التفاصيل)

ويواجه ليفربول مضيفه تشيلسي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 يوم الأحد في الخامسة والنصف مساء.