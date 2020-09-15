كاراجير: إلى متى سيتواجد تشيك وبيكر في تشيلسي ويتم اعتبارهم شبابا؟

انتقد جيمي كاراجير نجم دفاع ليفربول السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" إصرار تشيلسي على استمرار لاعبين مثل روبن لوفتس تشيك ولويس بيكر بين صفوفه. وذلك عقب مباراة برايتون.

وصرح كاراجير قائلا: "لوفتس تشيك في الـ24 أو 25 من عمره، ومع ذلك لازلت تعتقد أنه لاعب شاب، فوجئت لأنه بدأ ضد برايتون".

وأضاف "إلى متى سيتواجد مع تشيلسي قبل أن يستمر في طريقه؟ ليس جيدا كفاية لكي يكون أساسيا في الفريق، لأنه يجب أن يكون أساسيا في هذه السن".

وواصل "تفكر كثيرا في اللاعبين الآخرين، مثلا لويس بيكر والذي في الـ25 من عمره ومازال جزء من تشيلسي، هذا اللاعب تحدث عنه جوزيه مورينيو من خمسة أو ستة أعوام".

وأكمل "لكنهم ما زلوا متواجدين هناك لأنهم يحصلون على رواتب كبيرة وينصتون جيدا لما يقال، بالتوفيق لهم، لكن هناك شيئا ما يهدر هنا، ينتهي بهم المطاف معارين ويعودون ويخوضون الجولة التحضيرية للموسم الجديد".

وتابع "أتذكر دائما في ليفربول حينما تعود من أجل الجولة التحضيرية، فأنت تذهب وتجد لاعبين وتقول لنفسك، اعتقدت أننا بعنا هذا اللاعب منذ عامين".

وأتم "هؤلاء اللاعبين يظهرون فقط من اللا مكان وهذا هو الحال كل عام في تشيلسي".

بيكر صاحب الـ25 عاما أحد ناشئي تشيلسي وخرج في 7 إعارات منذ تصعيده للفريق الأول مع جوزيه مورينيو في 2014.

وصرح مورينيو في وقت سابق قائلا: "إن لم يكن لويس بيكر لاعبا لمنتخب إنجلترا في أعوام قليلة، يجب أن ألوم نفسي".

ولمدة 6 سنوات حتى الآن لم يلعب بيكر في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه لعب 8 مباريات في الدوري الألماني فورتونا دوسلدروف.

أما لوفتس تشيك، فتم تصعيده عام 2015 وخرج في إعارة وحيدة ومنذ صيف 2018 وهو مع الفريق اللندني.