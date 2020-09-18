أستاذ جامعة بيروجيا يكشف كواليس اختبار اللغة الذي خضع له سواريز

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

لويس سواريز

كشف لورينتسو روكا الأستاذ في جامعة بيروجيا، كواليس خضوع لويس سواريز مهاجم برشلونة لاختبار اللغة الإيطالية.

وأشرف روكا على اختبار سواريز بنفسه، بعد أن سافر مهاجم برشلونة إلى بيروجيا سعيا للحصول على جواز سفر إيطالي.

وصرّح روكا عبر وكالة ANSA الإيطالية: "سواريز تخيّل نفسه في مدينة إيطالية خلال الاختبار، يمكنكم تخيُل أي مدينة تلك..".

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وعندما سُئل عما إذا كانت تلك المدينة هي تورينو –حيث يقع يوفنتوس-، أجاب روكا مبتسما: "أنا لم أقل ذلك".

وواصل الأستاذ الجامعي حديثه: "سواريز لم يواجه أي صعوبات في فهم اللغة، يفهم جيدا ويتحدث بوضوح".

وأوضح: "أعطيناه شهادة B1، وهو مستوى متوسط".

وتابع: "لغته الإيطالية ستتحسن كثيرا لأنه فتى ذكي".

وأتم: "خلال الاختبار، سواريز تحدث عن عائلته وأطفاله وأوروجواي، وعن مشاريعه المستقبلية".

وليس واضحا حتى اللحظة إن كان سواريز سينهي إجراءات الحصول على جواز سفر إيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 5 أكتوبر، من أجل الانضمام إلى يوفنتوس.

بالتزامن مع ذلك، ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن يوفنتوس بات على وشك إتمام صفقة ضم إدين دجيكو قائد روما.

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