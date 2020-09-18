أستاذ جامعة بيروجيا يكشف كواليس اختبار اللغة الذي خضع له سواريز
الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 00:01
كتب : FilGoal
كشف لورينتسو روكا الأستاذ في جامعة بيروجيا، كواليس خضوع لويس سواريز مهاجم برشلونة لاختبار اللغة الإيطالية.
لويس سواريز
النادي : برشلونة
وأشرف روكا على اختبار سواريز بنفسه، بعد أن سافر مهاجم برشلونة إلى بيروجيا سعيا للحصول على جواز سفر إيطالي.
وصرّح روكا عبر وكالة ANSA الإيطالية: "سواريز تخيّل نفسه في مدينة إيطالية خلال الاختبار، يمكنكم تخيُل أي مدينة تلك..".
وعندما سُئل عما إذا كانت تلك المدينة هي تورينو –حيث يقع يوفنتوس-، أجاب روكا مبتسما: "أنا لم أقل ذلك".
وواصل الأستاذ الجامعي حديثه: "سواريز لم يواجه أي صعوبات في فهم اللغة، يفهم جيدا ويتحدث بوضوح".
وأوضح: "أعطيناه شهادة B1، وهو مستوى متوسط".
وتابع: "لغته الإيطالية ستتحسن كثيرا لأنه فتى ذكي".
وأتم: "خلال الاختبار، سواريز تحدث عن عائلته وأطفاله وأوروجواي، وعن مشاريعه المستقبلية".
وليس واضحا حتى اللحظة إن كان سواريز سينهي إجراءات الحصول على جواز سفر إيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 5 أكتوبر، من أجل الانضمام إلى يوفنتوس.
بالتزامن مع ذلك، ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن يوفنتوس بات على وشك إتمام صفقة ضم إدين دجيكو قائد روما.
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