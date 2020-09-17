اقترب من يوفنتوس؟ سواريز يصل إلى إيطاليا للخضوع لاختبار اللغة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

وصل الأوروجوياني لويس سواريز إلى مدينة بيروجيا الإيطالية للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية من أجل إتمام التعاقد مع يوفنتوس.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

يوفنتوس

مهاجم برشلونة الإسباني أصبح خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

سواريز خاض الحصة التدريبية الصباحية مع برشلونة ومن ثم سافر لإيطاليا من أجل الخضوع للاختبار تمهيدا لحصوله على الجنسية الإيطالية.

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ولا يوجد مكان في قائمة يوفنتوس للاعبين الأجانب وهو ما يعطل إتمام الصفقة رغم الاتفاق على البنود الشخصية بين الإدارة واللاعب.

وحسب الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو لشبكة سكاي إيطاليا: "إن الإجراءات البيروقراطية قد تنتهي بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في 5 أكتوبر المقبل، كما أن الاختبار من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية، قد لا يضمن هذا حصوله على جواز سفر إيطالي".

وما يسهل عملية حصول سواريز على الجنسية الإيطالية هو أصول زوجته الإيطالية.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية " قالت إن يوفنتوس سيعمل على تسريع الإجراءات للتوقيع مع اللاعب قبل 5 أكتوبر المقبل والأهم 6 أكتوبر موعد غلق باب تسجيل اللاعبين لقائمة دوري أبطال أوروبا".

وقد يلجأ يوفنتوس لحل آخر هو تسجيل اللاعب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء سوق الانتقالات، ليبدأ المشاركة مع يوفنتوس بعد ذلك لكنه لن يكون متاحا لقائمة الفريق الأوروبية.

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لويس سواريز يوفنتوس في إيطاليا
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