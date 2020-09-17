اقترب من يوفنتوس؟ سواريز يصل إلى إيطاليا للخضوع لاختبار اللغة
الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 16:09
كتب : FilGoal
وصل الأوروجوياني لويس سواريز إلى مدينة بيروجيا الإيطالية للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية من أجل إتمام التعاقد مع يوفنتوس.
لويس سواريز
النادي : برشلونة
مهاجم برشلونة الإسباني أصبح خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.
سواريز خاض الحصة التدريبية الصباحية مع برشلونة ومن ثم سافر لإيطاليا من أجل الخضوع للاختبار تمهيدا لحصوله على الجنسية الإيطالية.
L’arrivo di #Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Le prime battute sono su Chiellini. Inevitabili... #Juve @Gazzetta_it pic.twitter.com/hglGRuVJo5— luca bianchin (@lucabianchin7) September 17, 2020
ولا يوجد مكان في قائمة يوفنتوس للاعبين الأجانب وهو ما يعطل إتمام الصفقة رغم الاتفاق على البنود الشخصية بين الإدارة واللاعب.
وحسب الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو لشبكة سكاي إيطاليا: "إن الإجراءات البيروقراطية قد تنتهي بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في 5 أكتوبر المقبل، كما أن الاختبار من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية، قد لا يضمن هذا حصوله على جواز سفر إيطالي".
وما يسهل عملية حصول سواريز على الجنسية الإيطالية هو أصول زوجته الإيطالية.
Le prime immagini di #Suarez a #Perugia. Maglietta bianca, mascherina e un taxi per andare in università. #Juve @Gazzetta_it pic.twitter.com/cG8lXGywhN— luca bianchin (@lucabianchin7) September 17, 2020
صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية " قالت إن يوفنتوس سيعمل على تسريع الإجراءات للتوقيع مع اللاعب قبل 5 أكتوبر المقبل والأهم 6 أكتوبر موعد غلق باب تسجيل اللاعبين لقائمة دوري أبطال أوروبا".
وقد يلجأ يوفنتوس لحل آخر هو تسجيل اللاعب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء سوق الانتقالات، ليبدأ المشاركة مع يوفنتوس بعد ذلك لكنه لن يكون متاحا لقائمة الفريق الأوروبية.
سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.
ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.