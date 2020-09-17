سكاي: يوفنتوس لن يضم سواريز.. هذا مهاجم الفريق الجديد

في مفاجأة كبيرة فإن يوفنتوس يبدو أنه لن يضم لويس سواريز مهاجم برشلونة والذي اجتاز اختبار اللغة الإيطالية بنجاح.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فابريزيو رومانو، فإن يوفنتوس في المراحل الأخيرة من التفاوض مع مهاجم روما إدين دجيكو لضمه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن لويس سواريز سيحصل على جواز السفر الإيطالي ولكن المفاوضات مع يوفنتوس توقفت.

وأشار إلى أن برشلونة سيبدأ في مناقشة العروض الأخرى المقدمة لمهاجمه تمهيدا لرحيله نظرا لأنه ليس ضمن خطط المدرب رونالد كومان.

ذلك قبل أن يذكر في وقت لاحق أن أتليتكو مدريد يفكر في ضم سواريز لكن حال تركه برشلونة يرحل مجانا وأن مدرب الفريق دييجو سيميوني يحب فكرة ضم المهاجم الأوروجوايائي.

وخضع سواريز اليوم الخميس لاختبار لإتقان اللغة الإيطالية في جامعة بيروجينا واجتازه بنجاح.

لكن يظل السؤال لماذا خضع سواريز لهذا الاختبار؟

المهاجم الأوروجوايائي كان في طريقه ليوفنتوس الذي أكمل عدد اللاعبين الأجانب لديه في قائمته لذا كان يتعين على سواريز أن يُعامل معاملة اللاعب الإيطالي.

وتملك زوجة سواريز الجنسية الإيطالية وهو ما يتيح له فرصة الحصول عليها بشرط إتقان اللغة.

وتنص اللوائح الإيطالية على أن لكل فريق حق ضم 12 لاعبا أجنبيا أي من خارج الاتحاد الأوروبي.

في الناحية الأخرى فإن دجيكو يلعب في الدوري الإيطالي مع روما منذ خمس سنوات عقب انتقاله للفريق قادما من مانشستر سيتي، في البداية كإعارة ثم انتقال نهائي.

وسجل دجيكو مع روما 106 هدفا وصنع 50 في 222 مباراة خاضها في كل البطولات.