كادينا سير: تمت.. بيل إلى توتنام وريال مدريد يتحمل 50% من راتبه

بات جاريث بيل لاعبا بالفعل في توتنام هوتسبير بعد توصل الأخير لاتفاق كامل مع ريال مدريد، في انتظار الإعلان الرسمي الوشيك.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية نقلت عن وكلاء بيل، إتمام الصفقة بالفعل وأن بيل انتقل إلى توتنام.

وذكر التقرير أن بيل سيلعب معارا من ريال مدريد إلى توتنام لمدة موسم واحد.

معلومة أخرى مهمة ذكرتها إذاعة كادينا سير، وهي أن ريال مدريد سيتحمّل 50% من راتب بيل خلال العام الذي سيقضيه في توتنام.

وكان برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني قد كشف اليوم الخميس أن بيل ودّع زملاءه في المدينة الرياضية لريال مدريد بعد التدريب الصباحي. (طالع التفاصيل)

فيما رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام، تأكيد أو نفي انتقال بيل إلى فريقه.

وقال مورينيو عند سؤاله عن الجناح الويلزي: "بيل؟ لا يمكنني التعليق الآن".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لن أعلق نهائيا حتى يخبروني بأن بيل أصبح لاعبا لـ توتنام وقتها سأتحدث".

وأوضح "يجب علي احترام حقيقة كونه لاعبا لـ ريال مدريد حتى الآن، ولذلك لن أتحدث عنه".

بيل (31 عاما) انتقل من توتنام إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو، صفقة كانت قياسية في ذلك الوقت.

وخاض بيل مع ريال مدريد 251 مباراة، سجّل خلالها 105 هدفا، وحصد 13 بطولة، من ضمنها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

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