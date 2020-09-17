مورينيو: بيل؟ لن أعلق حتى يخبروني بأنه أصبح لاعبا لـ توتنام.. وحزين للجمهور البلغاري

الصفقة أصبحت على مشارف الإتمام، ورغم ذلك لا يرغب جوزيه مورينيو في الحديث عنها. هنا نتحدث عن اقتراب الويلزي جاريث بيل من ارتداء قميص توتنام من جديد.

جاريث بيل يستعد للتواجد في إنجلترا يوم الجمعة من أجل إجراء فحوصات الكشف الطبي والتوقيع على عقود عودته لـ توتنام قادما من ريال مدريد، وفقا لكل التقارير الموثوقة.

مورينيو وبعد الانتصار في الدور الأول من تصفيات الدوري الأوروبي، رفض الحديث عن جاريث بيل.

وقال مورينيو: "بيل؟ لا يمكنني التعليق الآن".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لن أعلق نهائيا حتى يخبروني بأن بيل أصبح لاعبا لـ توتنام وقتها سأتحدث".

وأوضح "يجب علي احترام حقيقة كونه لاعبا لـ ريال مدريد حتى الآن، ولذلك لن أتحدث عنه".

تغلّب توتنام هوتسبير الإنجليزي بصعوبة بالغة على مضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الأول لتصفيات بطولة الدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وأجاب مورينيو على سؤال (هل أحببت طريقة لعب لوكوموتيف بلوفديف؟) قائلا: "أحببت طريقة لعبهم عندما شاهدتهم، ولكن اليوم لم يلعبوا بطريقتهم المعهودة".

وشرح "اليوم لعبوا بخماسي دفاعي، بينما في الدوري البلغاري الخطة تكون أقرب لثلاثي دفاعي لأن ظهيري الجنب يكونا في المقدمة دائما كأجنحة وليس كظهيري دفاع".

وأكمل حديثه قائلا: "الفريق البلغاري لعب بضغط كبير ولكن الأمور كانت صعبة عليهم اليوم. هم فقط دافعوا واعتمدوا على المرتدات".

وأشار "أُحب الاجتهاد. أن تقاتل الفرق الصغيرة أمام الفرق الأفضل منها. أشعر بالأسف الشديد بسبب عدم وجود جماهير في المدرجات اليوم".

وفسر "اللعب ضد توتنام في بلغاريا لا يحدث كل يوم، ولذلك أشعر بالأسف الشديد للجماهير في بلغاريا لعدم تواجدهم اليوم في المدرجات".

ويعد هذا الانتصار هو الرقم 100 لـ جوزيه مورينيو كمدرب في المسابقات الأوروبية.

البرتغالي فاز بـ30 مباراة مع تشيلسي، و24 مع ريال مدريد، و18 مع مانشستر يونايتد، و16 مع بورتو، و10 مع إنتر ميلان، و2 مع توتنام.