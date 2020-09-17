نادي جيمس الأسبق: الكولومبي انتقل من ريال مدريد إلى إيفرتون مجانا!

زعم نادي بانفيلد الأرجنتيني، أن صفقة انتقال جيمس رودريجيز من ريال مدريد إلى إيفرتون، تمت بشكل مجاني.

جيمس لعب لفريق بانفيلد بين عامي 2008 و2010 قبل أن يبلغ 20 عاما، وبالتالي انتظر النادي الأرجنتيني تلقيه نسبة حق الرعاية من صفقة انتقال الكولومبي من إسبانيا إلى إنجلترا.

لكن بانفيلد ذكر عبر موقعه الرسمي أنه وبعد معرفته بنبأ الصفقة، قام بمخاطبة الأطراف المعنية، ليكتشف أن الصفقة تمت بشكل مجاني دون مقابل مادي.

Información oficial acerca del pase de James Rodríguez 👉🏻 https://t.co/jOKVyDdBEt pic.twitter.com/SgU5Bk0uHW — Club A. Banfield (desde 🏠) (@CAB_oficial) September 17, 2020

وكانت عدة تقارير صحفية قد ذكرت أن ريال مدريد تلقى 25 مليون يورو مقابل الصفقة.

وخاض جيمس 50 مباراة بقميص بانفيلد، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 8، وقاده للفوز بالدوري الأرجنتيني "أبيرتورا".

لاحقا انتقل جيمس إلى صفوف بورتو البرتغالي عام 2010 مقابل حوالي 7 ملايين يورو، ومنه إلى موناكو، ثم ريال مدريد الذي أعاره لموسمين إلى بايرن ميونيخ، وأخيرا باعه إلى إيفرتون.

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