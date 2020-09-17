كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار"

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 16:28

كتب : حامد وجدي

كارتيرون

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، والحالي للتعاون السعودي، عن غضبه مما وصفه بـ "سوء المعاملة التي تلقاها من مرتضى منصور رئيس الزمالك"، في اليوم الأخير له في مصر.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "بعد أن تقدمت باستقالتي من نادي الزمالك وجاءت لي العروض، وتم تصوير المحادثة بيني وبين مرتضى منصور لإعلام الرأي العام، وجماهير الزمالك، ولم أعترض على ذلك الأمر".

ورحل كارتيرون عن قيادة الزمالك بعد فسخ تعاقده بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بشهرين من قيمة عقده.

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وأردف "تحدث معي المسؤولين في الزمالك أنني مدرب محترم، ورحلت بشكل محترم عن الفريق، وبالتالي أحضروا لي سائقا خاصا ليقلني إلى المطار".

وأكمل "في الطريق، أوقفني السائق قبل وصولنا للمطار، حيث اتصل به مسؤلي الزمالك وقالوا له أن يبلغني أن الشرطة في طريقها لاستيقافي، كل ذلك كان من أجل عدم لحاقي برحلتي إلى بيروت ومنها إلى قطر لقيادة التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا".

وأعلن التعاون السعودي إتمام اتفاقه مع كارتيرون لقيادة الفريق لمدة موسمين.

وأرسل كارتيرون هذا المقطع إلى مراسل FilGoal.com لتأكيد تصريحاته

وتابع كارتيرون: "ما حدث عار، لماذا حاولوا عدم إيصالي إلى المطار؟ حجزت في فندق قريب من المطار وسافرت صباح اليوم الخميس إلى بيروت".

وأتم "ما حدث معي شيء سيء للغاية ولا يتناسب مع أساليب الاحتراف المتبعة في كل دول العالم والتي يحكمها العقود".

في رأيك ما التشكيل الأمثل للزمالك بعد رحيل كارتيرون؟

الزمالك كارتيرون التعاون
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