رسميا – يجتمع مجددا مع أنشيلوتي.. إيفرتون يضم جيمس رودريجيز

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - إيفرتون

أعلن إيفرتون اليوم الإثنين رسميا ضمه للكولومبي جيمس رودريجيز قادما من ريال مدريد.

وأوضح الموقع الرسمي للتوفيز أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وقع على عقد يربطه بالنادي لعامين مع إمكانية مده لعام ثالث.

وسبق وتدرب روردريجيز تحت قيادة مدرب إيفرتون الحالي كارلو أنشيلوتي حينما كان الثنائي في ريال مدريد.

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واختير رودريجيز كأفضل لاعب خط وسط في الدوري الإسباني في موسم 2014-2015 حينما سجل 13 هدفا وصنع مثلهم مع ريال مدريد في ذلك الموسم في 29 مباراة خاضها مع الفريق تحت قيادة أنشيلوتي.

وقال اللاعب الكولومبي لموقع إيفرتون الرسمي: "أنا سعيد حقا لانضمامي لذلك النادي العظيم ذات التاريخ الكبير ومع مدرب يعرفني جيدا".

وأكمل "أتطلع لتحقيق الكثير من الأشياء العظيمة والفوز هنا مع النادي وهو هدف الجميع".

وأضاف "لقد أتيت إلى هنا للتحسن وأساعد الفريق على الفوز ولعب كرة قدم ممتعة، أنا مقتنع إنه مع أنشيلوتي وجهازه الفني نستطيع تحقيق أشياء ضخمة، لقد وقعت على عقد انتقالي إلى هنا بسبب تواجد المدرب".

وأردف "لقد عملت معه مرتين في ناديين مختلفين وهذا كان سببا كبيرا للموافقة على القدوم إلى هنا".

وشد جيمس رودريجيز "أنا فائز حقيقي، لقد رأيت خطة النادي والمشروع والرغبة الكبيرة في الفوز بالبطولات رائعة".

وأتم "ما على الجماهير الثقة فيه هو إنني سأقدم كل شيء لدي في كل مباراة".

فيما قال أنشيلوتي: "جيمس كما يعرف الكل لاعب رائع ولديه إمكانيات مميزة يستطيع بها صناعة الأهداف للمهاجمين".

وأضاف "هو متحمس حقا لمشروعنا هنا في النادي ورغبتنا في التحسن، لم أخذ وقتا طويلا لإقناعه بالانضمام لنا هو كان مقتنعا بالفعل".

وأتم "لاعبون مثل جيمس وآلان سوف يساعدنا على تقديم الأفضل للنادي".

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