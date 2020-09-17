أحمد مرتضى ردا على كارتيرون: من أنت؟.. هربت من تدريب الزمالك والعالم بأكمله يعرف ذلك

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:00

كتب : أحمد الخولي

كارتيرون - الزمالك - طلائع الجيش

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن فريقه غير مهتم بالرد على ما قاله باتريس كارتيرون مدرب الفريق لسابق، مشددا على أنه هرب من تدريب النادي والعالم بالكامل يعلم ذلك.

وصرح أحمد مرتضى عبر إذاعة أون سبورت قائلا: "على كارتيرون الصمت وعدم الحديث في أي شيء بعد ما فعله معنا، ورحيله بهذا الشكل المؤسف".

وواصل "لا نهتم بما يقول ونرد عليه ونسأله من أنت؟ أنت هارب من تدريب الزمالك والعالم بالكامل يعرف ما فعلته".

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وأردف "الاتهامات التي وجهها لنا؟ غير مهتمين بالرد عليه وأغلقنا صفحته ولا علاقة لنا به من الآن فصاعد".

وأتم "انظروا إليه كيف كان منكسرا ويعاني من الخجل في الفيديو المسجل له أثناء اجتماعه مع مجلس الإدارة، هو نفسه كان حزينا على ما فعله".

كارتيرون فسخ عقده مع نادي الزمالك بدفع الشرط الجزائي مساء الثلاثاء، وتم تعيينه مدربا لنادي التعاون مساء الأربعاء.

المدرب الفرنسي صرح لـFilGoal.com غاضبا من الطريقة التي يزعم أنه عومل بها ووصفها بـ"سوء المعاملة التي تلقاها من مرتضى منصور رئيس النادي" في اليوم الأخير له ومحاولة تعطيله عن رحلة طيرانه خارج مصر. (طالع التفاصيل)

وأرسل كارتيرون هذا المقطع إلى مراسل FilGoal.com لتأكيد تصريحاته

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