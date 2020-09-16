سكاي: انتقال جاريث بيل إلى توتنام قريب أكثر من أي وقت مضى

أصبح جاريث بيل جناح ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من العودة لفريقه السابق توتنام في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية ان بيل ينتظر سماح ريال مدريد له بالسفر إلى العاصمة الإنجليزية لندن لإتمام الانتقال.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق والذي يعمل في الفرع الإيطالي لـ"سكاي" بأن جاريث بيل يطلب من ريال مدريد السماح له بالرحيل.

وأشار إلى أن ريال مدريد يريد فقط من توتنام أن يتحمل الأخير نسبة 100% من راتب بيل.

وأكد أن مانشستر يونايتد غير متواجد في سباق ضم اللاعب الويلزي.

وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل قال لـ"سكاي" في وقت سابق: "الطريق مازال طويلا لحل بعض المشاكل لكن بيل قريب أكثر من أي وقت مضى لمغادرة ريال مدريد".

وأتم "الصفقة معقدة لكن توجد أسباب تشير إلى أن الصفقة قريبة الحدوث إن سارت المفاوضات بشكل جيد".

وسبق وارتدى بيل قميص توتنام في الفترة ما بين 2007 إلى 2013 حيث انضم لريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ في ذلك الوقت.

ويحصل بيل على 13 مليون جنيه إسترليني سنويا.

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