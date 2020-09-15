مصدر بالزمالك لـ في الجول: فوجئنا بحضور كارتيرون ومعه ربع مليون دولار لتسديد الشرط الجزائي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تمسك بتسديد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "فوجئنا بحضور كارتيرون للنادي ومعه ربع مليون دولار لتسديد الشرط الجزائي".

وأضاف "المدير الفني الأجنبي الجديد سيصل للنادي خلال أسبوع من الآن".

وأكمل "على أن يتولى طارق يحيى ومدحت عبد الهادي مع باقي الجهاز المعاون تدريب الفريق خلال المباريات المقبلة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد".

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون المدير الفني للزملك أبلغ إدارة النادي برغبته في فسخ التعاقد وتسديد قيمة الشرط الجزائي. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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