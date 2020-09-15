الأهلي في بيان رسمي: نطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتحديد معايير اختيار الحكام

أصدر الأهلي بيانا رسميا، أعلن فيه عن إرساله خطابا لاتحاد الكرة طالبه فيها بـ "إيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة أثرت على نتيجة المباراة"، على حسب وصف الأحمر.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الاتحاد السكندري في الجولة 27 من بطولة الدوري، في مباراة قادها تحكيميا إبراهيم نور الدين.

وأكمل الأهلي عبر موقعه الرسمي "وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها، كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات".

وشدد الأحمر "وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم".

وجاء في خطاب الأهلي لاتحاد الكرة، بحسب بيان الأحمر، أن "الحكم الذي أدار مباراة أمس الأحد يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوما، في حين أن الحكم المصنف رقم 1 لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة A في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه الفجة، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلا كبيرا".

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وأكمل "وللأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم".

وأتم "وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة، والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم".

فشل الأهلي في حسم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري.