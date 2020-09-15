وكيل اللاعب: بلايلي في الأهلي بنسبة 50%.. وأندية مصرية أخرى مهتمة به

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

يواصل مسؤولو الأهلي مساعيهم الجادة لضم النجم الجزائري يوسف البلايلي، وفقا لتأكيدات والد اللاعب ووكيل أعماله.

وصرح حفيظ بلايلي عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر: "يوسف مرتبط بتعاقد مع الأهلي (السعودي)، ويحترم تعاقده مع النادي".

وأضاف "النادي السعودي يتفاوض مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ولم يتم التوصل لاتفاق مالي حتى الآن بشأن راتب اللاعب".

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وأشار حفيظ "الخلاف المالي ليس كبيرا، الأهلي فريق كبير، وشرف كبير ليوسف اللعب بين صفوفه، لكن الأمر مرتبط بموافقة ناديه، والأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة".

وواصل "لم نتطرق لمدة التعاقد، فالأهلي عرض استعارة يوسف البلايلي، إلا أن النادي السعودي رفض، وننتظر تحديد موقف يوسف، إما بعودته إلى ناديه في الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلي".

وأكد وكيل اللاعب الجزائري "المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وانتقال يوسف البلايلي للأهلي وارد بنسبة 50%".

واستطرد "الترجي التونسي دخل أيضا في مفاوضات معنا لضم البلايلي، ومستعدون لضم اللاعب، كما تلقيت اتصالات من أندية مصرية أخرى، لكن المفاوضات مع الأهلي الأكثر جدية".

وأتم حفيظ البلايلي تصريحاته "الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم الجديد، لكن حتى الآن الأهلي السعودي لم يحسم الموقف بشكل كامل".

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب بلايلي بقميص الأهلي 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي.

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الأهلي يوسف بلايلي
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