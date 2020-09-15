خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 20:21

كتب : فادي أشرف

كارتيرون

تقدم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باعتذار لإدارة ناديه بعدما أبلغهم برغبته في عدم إكمال مهمته مع الفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك برغبته في فسخ التعاقد وتسديد قيمة الشرط الجزائي.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك منتصف الموسم الجاري خلفا للصربي ميتشو بعقد يمتد لنهاية الموسم.

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ذلك قبل أن ينجح الزمالك في تجديد تعاقد مدربه في شهر يونيو الماضي بعقد يمتد لموسم جديد مع زيادة 20% في راتبه حسبما أعلن النادي.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.

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