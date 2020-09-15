رسميا - انتهى الانتظار.. أرسنال يعلن تجديد عقد أوباميانج

لم تعد جماهير أرسنال بحاجة للانتظار، لم نعد بحاجة للساعة الرملية لحساب الوقت المتبقي حتى يجدد عقده، بيير إيميريك أوباميانج قائد المدفعجية مستمر مع الفريق حتى صيف 2023.

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كيف تم الإعلان؟ أرسنال نشر فيديو مباشر للاعب في ملعب الإمارات وهو يتحدث مع إيان رايت أسطورة المدفعجية احتفالا بتجديد تعاقده، ثم قام بمحادثة أليكساندر لاكازيت زميله في الفريق بعد ذلك.

⌛️ Coming at you 𝗟𝗜𝗩𝗘 from Emirates Stadium... https://t.co/VAZjMxUJE0 — Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب صاحب الـ31 عاما والذي جدد عقده حديثا مع الفريق اللندني سيحصل على راتب أسبوعي لـ3 سنوات بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني.

النجم الجابوني انضم إلى أرسنال في يناير 2018 قادما من بوروسيا دورتموند بمبلغ 63.7 مليون يورو.

خلال مسيرته مع المدفعجية، لعب أوبا في 111 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 72 هدفا وصنع 15 آخرين.

أوباميانج ساهم في انتصار أرسنال بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 وسجل هدفا.

نجم أرسنال توج مع الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مرة، كما أنه حل وصيفا لكأس الرابطة 2017-2018 وكذلك وصيفا للدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" في وقت سابق أن مفاوضات تجديد عقده بدأت في صيف 2019، رغم ذلك انتهت دون التوصل لاتفاق، لكن آخر شهرين كانوا أفضل للجميع، وتم التوصل لاتفاق.

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