بيان رسمي – مرسيليا: ألفارو ليس عنصريا.. ندين ما فعله معه الإعلام البرازيلي

دافع نادي أوليمبيك مرسيليا عن لاعبه ألفارو جونزاليس، بعد اتهامه بالعنصرية من قبل نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان.

مرسيليا حقق فوزا غائبا على غريمه باريس سان جيرمان مساء الأحد بالدوري الفرنسي، مباراة شهدت 5 بطاقات حمراء، واتهام نيمار نظيره ألفارو بالعنصرية.

ونشر مرسيليا بيانًا قال فيه:

"أوليمبيك مرسيليا فخور بانتصار ليلة أمس على باريس سان جيرمان، هذا الفوز الذي تحقق بطريقة نزيهة بواسطة التزام وتفاني لاعبينا الذين استطاعوا تطبيق خطة اللعب الدقيقة.

ألفارو جونزاليس ليس عنصريا بحكم ما أظهره خلال سلوكه اليومي منذ انضمامه إلى النادي، وبحكم ما قاله زملاؤه. النادي تحت تصرُف اللجنة التأديبية ومستعد للتعاون الكامل في التحقيق بجميع الأحداث التي وقعت خلال المباراة والـ24 ساعة التي تلتها.

الجدل خطير وقد أدى بالفعل إلى نتائج خطيرة. النادي يدين نشر رقم الهاتف الخاص بـ ألفارو جونزاليس وأقاربه عبر وسائل الإعلام البرازيلية ووسائل التواصل خلال الليل، مما تسبب في موجة تحرش وتهديدات بالقتل.

أوليمبيك مرسيليا رمز لنبذ العنصرية في الرياضة الفرنسية بالنظر إلى تاريخه وإلى مدينة مرسيليا، يقف حازما في الكفاح الدؤوب ضد العنصرية. لاعبو الفريق يثبتون ذلك خلال سلوكهم اليوم داخل وخارج الملعب".

Official Club communication following the #PSGOM match. — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) September 14, 2020

ماذا حدث

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شبكة تيلي فوت الفرنسية كشفت وفقا لمراسلها من داخل الملعب أن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس نعت لاعب سان جيرمان بـ"القرد الأحمق القذر" وهو ما أشعل فتيل الأزمة.

وغرد نيمار على حسابه على تويتر عقب المباراة مباشرة، ليكتب: "ندمي الوحيد أنني لم أضرب هذا الأحمق".

وأثبت نيمار صحة رواية تيلي فوت الخاصة بالكلمات العنصرية التي خرجت من فم ألفارو جونزاليس وسببت تلك الأزمة.

وكتب نيمار تغريدة أخرى كشف خلالها أن المدافع الإسباني سب والدته ونعته بـ"القرد"، وتعجب من عدم تدخل تقنية الفيديو.

فيما جاء رد ألفارو لاعب مرسيليا عن طريق نشر صورة تجمعه بزملائه في الفريق بعد المباراة، وأرفقها بتعليق: "لا يوجد مكان للعنصرية. مسيرتي نظيفة بعدما عملت مع زملاء وأصدقاء يوما بيوم".

وأضاف "أحيانا عليك تقبل الخسارة في الملعب. 3 نقاط مميزة اليوم".

وأشهر الحكم جيروم بريسارد 14 بطاقة صفراء وفي الوقت البديل من الشوط الثاني طرد 5 لاعبين منهم ثلاثي نيمار ولياندرو باريديس ولايفن كورزاوا.

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