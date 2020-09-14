فايلر: لم نفكر في الاحتفال.. حسم اللقب سيحدث وهذا سبب خروج ربيعة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 23:07

كتب : هاني العوضي

عمر الميداني - أجايي - الأهلي - الاتحاد السكندري

شدد السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على عدم تفكير لاعبيه في الاحتفال باللقب، كسبب لتعثر الفريق بالتعادل أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي تعادل مع الاتحاد بلا أهداف في الجولة الـ 27 من الدوري المصري. تعادل آجل تتويج الأهلي بشكل رسمي، في لقاء شهد تألق محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "الاتحاد كان خصما قويا وفي النهاية تعادلنا وتلك كرة القدم".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي "التعادل غير مرتبط بأي أسباب نفسية أو أي استعدادات للاعبين للتتويج باللقب".

وتابع "لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شيء. فارق النقاط كبير ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري، والاحتفال سيأتي بكل تأكيد".

وعن سبب خروج رامي ربيعة، وكذلك مستوى جونيور أجايي، قال فايلر: "خروج ربيعة جاء للحفاظ على اللاعب بعد شكواه من شد عضلي".

وأكمل حديثه قائلا: "أجايي بعيد عن مستواه ويحتاج لبعض الوقت. لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل يأتي وفقا للمباراة وطبيعة المنافس".

ورفض فايلر التعقيب على أداء إبراهيم نور الدين حكم المباراة، مشيرا إلى "لا أهتم بالتحكيم ولا أركز معه. تركيزي فقط على عملي".

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تألق في أكثر من مناسبة أمام الاتحاد، أهمها التألق أمام ركلة جزاء أحمد رفعت.

ركلة جزاء رفعت لم تكن لقطة تألق الشناوي الوحيدة في المباراة. حارس الأهلي حمى شباكه وخرج بشباك نظيفة للمرة الـ 20 هذا الموسم.

التعادل السلبي آجل حسم الأهلي للقب الدوري، ويحتاج المارد الأحمر لنقطتين للتتويج بشكل رسمي، وقد يحدث ذلك في الجولة المقبلة يوم السبت أمام مصر للمقاصة.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد الأهلي في الصدارة للنقطة 72.

في الدوري الأهلي الاتحاد السكندري
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