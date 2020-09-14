الـ 42 يتأجل.. الشناوي ينقذ الأهلي أمام الاتحاد

فشل الأهلي في حسم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي تعادل مع الاتحاد السكندري بلا أهداف في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تألق في أكثر من مناسبة أمام الاتحاد، أهمها التألق أمام ركلة جزاء أحمد رفعت.

ركلة جزاء رفعت لم تكن لقطة تألق الشناوي الوحيدة في المباراة. حارس الأهلي حمى شباكه وخرج بشباك نظيفة للمرة الـ 20 هذا الموسم.

التعادل السلبي آجل حسم الأهلي للقب الدوري، ويحتاج المارد الأحمر لنقطتين للتتويج بشكل رسمي، وقد يحدث ذلك في الجولة المقبلة يوم السبت أمام مصر للمقاصة.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد الأهلي في الصدارة للنقطة 72.

































































البداية

اعتمد السويسري ريني فايلر على مروان محسن وأليو بادجي في خط هجوم فريقه أمام الاتحاد السكندري.

لعب مروان محسن بجانب بادجي فوخلفهما الثنائي جونيور أجايي وأحمد الشيخ.

حمدي فتحي تواجد في وسط الملعب بجانب أليو ديانج، مع رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني.

عمرو السولية يتواجد على دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد 🟢⚽️ - جيرالدو - محمود كهربا - وليد سليمان - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - أحمد فتحي - عربي بدر - مصطفى شوبير pic.twitter.com/fwAjoqMN9U — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 14, 2020

على الجانب الآخر دفع طلعت يوسف مدرب الاتحاد بالثلاثي رزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر.

الاتحاد يهاجم الأهلي برزاق سيسيه وأحمد رفعت خلف خالد قمر 🟢⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/d0tHkFnIM5 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 14, 2020

البداية جاءت قوية وضغط الأهلي مستغلا سرعات أجايي وبادجي.

الفرصة الأولى جاءت من تسديدة أجايي بعد عرضية بادجي، ولكن محمود الزنفلي حارس الاتحاد تصدى للفرصة الأولى.

بعدها سدد بادجي ولكن تسديدته لم تجد طريق المرمى، بينما ظهر اعتماد الاتحاد على المرتدات في أول 10 دقائق إلى جانب الكرات الثابتة.

وفي جملة جديدة مكررة بين بادجي ومروان محسن، بكعب من الأول ولمسة من الثاني ثم تسديدة من بادجي، أهدر الأهلي فرصة جديدة في الدقيقة 21.

الاستحواذ والخطورة أصبح لجانب فريق الاتحاد أكثر من الأهلي مع وصول الدقيقة 25.

وشكل الاتحاد خطورة على الأهلي من سلاح الكرات الثابتة الذي أظهر سوء تمركز من لاعبي المارد الأحمر في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 40 ومن لعبة جديدة بين بادجي ومروان محسن، وصلت الكرة إلى أحمد الشيخ الذي سدد ولكن تسديدته جاءت ضعيفة خارج المرمى.

دقائق أخيرة مشتعلة

ما لم يحدث طوال الـ 45 دقيقة، حدث في الدقيقتين المحتسبتين كوقت بدلا من ضائع.

الزنفلي تألق أمام رأسية متقنة من مروان محسن بعد عرضية ولا أروع من حمدي فتحي.

بعدها انطلق رزاق سيسيه من قبل منتصف الملعب بقليل في هجمة مرتدة ماراثونية، ولكن محمد هاني تألق وأبعد خطورة محققة على مرمى الشناوي بتدخل مثالي في الوقت المناسب.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول أنطلق أجايي وأرسل عرضية قصيرة لمروان محسن داخل منطقة الجزاء، الذي مرر بالرأس لـ بادجي والأخير سدد ولكن تسديدته جاءت في منتصف المرمى ليتصدى لها الزنفلي.

دقائق مشتعلة انتهى عليها الشوط الأول ولم تتغير النتيجة.

الشوط الثاني

شارك أحمد فتحي بدلا من رامي ربيعة، ليلعب كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف.

تألق محمد هاني مع نهاية الشوط الأول، اختلف مع انطلاق الشوط الثاني وكاد يكلف فريقه هدفا بعدما أعاد الكرة ببطئ لـ محمد الشناوي مع تدخل خالد قمر، ولكن حارس الأهلي نجح في حماية مرماه.

خالد قمر حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 47، ثم حصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 53.

إثارة نارية

في الدقيقة 56 سقط محمود رزق داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع أحمد فتحي. وأثناء تلقي مدافع الاتحاد للعلاج على أرضية الملعب، توجه إبراهيم نور الدين لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وعاد إبراهيم نور الدين لأرضية الملعب ليحتسب ركلة جزاء على فتحي ويشهر بطاقة صفراء في وجه اللاعب ليخرج مطرودا.

لكن محمد الشناوي تألق أمام ركلة جزاء أحمد رفعت، ليتصدى للركلة ويحمي شباك فريقه في الدقيقة 62.

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ركلة مهدرة أمام الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أهدر عمر الوحش لصالح الإسماعيلي في المباراة الماضية.

وآخر مرة نجح الشناوي في التصدي لركلة جزاء كان أمام النجوم في 5 مايو 2019، والآن يعود ليتصدى لركلة الاتحاد السكندري.

مع طرد فتحي، تدخل فايلر ليدفع بالثلاثي وليد سليمان وعمرو السولية وكهربا بدلا من بادجي وأحمد الشيخ وأجايي.

إلى جانب مشاركة هشام محمد بدلا من المصاب محمود رزق.

تدخل الـVAR

في الدقيقة 89 سقط حمدي فتحي عند حدود منطقة الجزاء وسط اعتراضات من جانب كهربا.

وعاد إبراهيم نور الدين لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، قبل أن يعود ويستأنف اللقاء بشكل طبيعي.

بعدها مباشرة كاد الاتحاد السكندري أن يهز شباك الأهلي لولا تدخل المتألق الشناوي الذي حمى مرماه من لدغة قاتلة.

شارك محمود وحيد بدلا من ديانج مع احتساب الحكم لـ 8 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

دقائق أخيرة لم تشهد فرص على المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف.