أليسون: هاتريك صلاح سيزيد ثقته بنفسه ويدفع الآخرين لبذل مجهود أكبر

يتوقع أليسون بيكر حارس ليفربول أن تلعب الثلاثية التي سجلها زميله محمد صلاح في شباك ليدز يونايتد دورا في زيادة ثقة الأخير بنفسه ودفع الآخرين لبذل مجهودات أكبر.

صلاح سجل ثلاثية في فوز ليفربول على ليدز 4-3 في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أليسون لموقع ناديه: "صلاح متعطش لتسجيل الأهداف، وأنا سعيد من أجله. إنه لاعب مهم للغاية في الفريق".

وأضاف الدولي البرازيلي "هذه الأهداف ستزيد من ثقته بنفسه وستدفع اللاعبين الآخرين للقيام بعمل أكبر".

وتابع "أنا سعيد بوجود محمد صلاح كزميل لي في الفريق وبتسجيله هاتريك في أول مباراة في الموسم الجديد، وبالطبع سعيد بالفوز الذي تحقق لنا".

وأتم أليسون "لدينا ثلاثي هجوم رائع، ولكن في بعض الأحيان لاعب واحد فقط هو من يسجل الأهداف".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

صلاح عادل في ذلك رقم تيدي شيرينجام في الفترة من 1992/1993 إلى 1995/1996 وهما الوحيدين الذين حققا ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الهاتريك لنجم منتخب مصر هو الثالث له بقميص ليفربول منذ قدومه عام 2017.

سجل من قبل أمام واتفورد، وبورنموث في الدوري الإنجليزي أيضا.

















































ويعد الهاتريك هو الخامس لصلاح بشكل عام. فسجل من قبل هاتريك مع روما أمام بولونيا، وآخر مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

ولأن الهاتريك جاء في الجولة الافتتاحية، فوجب التذكير بأن لاعب بازل السابق بات اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل "هاتريك" بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية صلاح أخيرا، جعلته يكسر حاجز الخمسين هدفا مع ليفربول في ملعب أنفيلد. وهو الآن رابع لاعب في تاريخ النادي العريق يصل لهذا الرقم بعد روبي فاولر (85 هدفا)، وستيفين جيرارد (69 هدفا) ،ومايكل أوين (63 هدفا).

وبما أنه الهاتريك الثالث لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فقد بات صاحب الـ28 عاما ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تاريخيا في تسجيل هاتريك بالدوري الإنجليزي.

فقط ياكوبو المهاجم النيجيري ولاعب إيفرتون، وبورتسموث، وميدلسبره، وبلاكبيرن السابق من سجل هاتريك أربع مرات في الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة.

وأخيرا. خطى لاعب المقاولون العرب السابق خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وصل صلاح للهدف الـ 97 بقميص ليفربول، وعلى بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول نادي المائة بأهدافه في مختلف البطولات.

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