أسطورة أياكس: كومان يريد صلاح في برشلونة

زعم جاك سوارت لاعب منتخب هولندا السابق والصديق الشخصي لرونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أن الأخير يستهدف ضم محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف البلوجرانا.

صلاح بدأ موسم الدوري الإنجليزي بتسجيل هاتريك قاد به فريقه للفوز 4-3 على ليدز يونايتد ضمن الجولة الافتتاحية.

وقال سوارت في تصريحات لموقع فويتبول زون الهولندي: "أعلم أن كومان يريد ضم صلاح إلى صفوف برشلونة, وأدرك أن اللاعب يريد القيام هذه الخطوة".

ورفض حامل الرقم القياسي في الظهور بقميص أياكس الكشف عن مصدر معلوماته بقوله "لا استطيع الإفصاح عن مصدر المعلومة".

وأضاف "لن أقول تفاصيل أخرى، لكن صدقوني.. هذا ما أعرفه".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

صلاح عادل في ذلك رقم تيدي شيرينجام في الفترة من 1992/1993 إلى 1995/1996 وهما الوحيدين الذين حققا ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الهاتريك لنجم منتخب مصر هو الثالث له بقميص ليفربول منذ قدومه عام 2017.

سجل من قبل أمام واتفورد، وبورنموث في الدوري الإنجليزي أيضا.

















































ويعد الهاتريك هو الخامس لصلاح بشكل عام. فسجل من قبل هاتريك مع روما أمام بولونيا، وآخر مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

ولأن الهاتريك جاء في الجولة الافتتاحية، فوجب التذكير بأن لاعب بازل السابق بات اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل "هاتريك" بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية صلاح أخيرا، جعلته يكسر حاجز الخمسين هدفا مع ليفربول في ملعب أنفيلد. وهو الآن رابع لاعب في تاريخ النادي العريق يصل لهذا الرقم بعد روبي فاولر (85 هدفا)، وستيفين جيرارد (69 هدفا) ،ومايكل أوين (63 هدفا).

وبما أنه الهاتريك الثالث لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فقد بات صاحب الـ28 عاما ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تاريخيا في تسجيل هاتريك بالدوري الإنجليزي.

فقط ياكوبو المهاجم النيجيري ولاعب إيفرتون، وبورتسموث، وميدلسبره، وبلاكبيرن السابق من سجل هاتريك أربع مرات في الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة.

وأخيرا. خطى لاعب المقاولون العرب السابق خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وصل صلاح للهدف الـ 97 بقميص ليفربول، وعلى بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول نادي المائة بأهدافه في مختلف البطولات.

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