تعرف على تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا بعد الهدف الرابع في ليدز يونايتد

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل ثلاثة أهداف بشباك ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وقاد فريقه لفوز مثير، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي التي فاز بها فريقه 4-3.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليدز حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.1 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الريدز.

الأفضل بعد صلاح بفارق كبير كان أندي روبرتسون صانع الهدف الثاني، إذ حصل على 6.7 درجة كمتوسط تقييم.

وافتتح صلاح الموسم بثلاثية وضعته مبكرا في صدارة ترتيب الهدافين.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بدأ الموسم بالفوز على ليدز بطل دوري القسم الثاني الموسم المنصرم.

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في الجولة الثانية من الدوري يوم الأحد المقبل.

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محمد صلاح ليفربول ليدز
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