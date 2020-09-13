كلوب: أخطاء فان دايك وأليسون واردة الحدوث

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 14:01

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول - أرسنال

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن لاعبيه فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر بعد الأخطاء التي ارتكبت في لقاء الفريق ضد ليدز يونايتد.

محمد صلاح سجل ثلاثية في فوز ليفربول على ليدز 4-3 في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أننا عانينا كثيرًا في الجانب الدفاعي أمام ليدز، إنها فقط الطريقة التي يلعبون بها، وأي فريق لا يستطيع الدفاع أمامها بامتياز طوال الوقت".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية أسطورة أياكس: كومان يريد صلاح في برشلونة لامبارد: كان علي التحدث مع فيرنر لأسبق ليفربول وسيتي هونيس: تياجو اتفق مع ليفربول ويونايتد.. والناديان يبتزان بايرن ميونيخ

وأضاف "في الهدف الأول، كان الظهيران متراجعان خلف قلبي الدفاع، وهذا موقف دفاعي لا يجب أن يحدث في كرة القدم الحديثة بطبيعة الحال. عندئذ يتبقى استغلال الخصم لهذه الأفضلية، وهذا ما حدث بالفعل".

وواصل "أما الهدف الثاني فجاء نتيجة خطأ في التفاهم بين فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، هذه الأخطاء واردة الحدوث، بالطبع لا يجب أن تحدث، ولكنها واردة، ولا أعتقد أننا سنراها كثيرًا في الوضع الطبيعي".

وتابع "الهدف الثالث جاء مباشرة عقب استبدال جوردن هندرسون ومن رمية تماس، واستغلوا عدم تمركزنا بشكل جيد ونجحوا في اختراق دفاعنا. إذا لم أكن مخطئًا، لم يأت الهدف عن طريق أحد المهاجمين، لقد ظهر ذلك اللاعب داخل منطقة جزائنا فجأة وأنهى الكرة بطريقة رائعة".

وشدد كلوب "نحن من سمحنا لهم باختراق دفاعنا، وكان على لاعبي الوسط منع حدوث ذلك، كما أن الفجوة بين فيرجيل وجو جوميز أيضا كانت واسعة، وأنا هنا لا أبرر الهدف وإنما أشرح لماذا استقبلناه".

وأتم "لاعبو خط دفاعنا لعبوا لمنتخبات إنجلترا وهولندا واسكتلندا قبل أيام، وهذه المنتخبات تدافع بأسلوب مختلف، لذا من الوارد أن تحدث مثل هذه الأخطاء".

محمد صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

طالع أيضا

تعرف على تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية

أسطورة أياكس: كومان يريد صلاح في برشلونة

فيرجيل فان دايك أليسون بيكر يورجن كلوب ليفربول ليدز يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلة - فريق الزمالك يرد على شائعات مواقع التواصل.. "نتعجب من الهجوم على المدرب والقائد" 23 دقيقة | رياضات أخرى
أزمة غير مسبوقة.. نادي مصر يطلب "تفريغ محادثة الحكام" في لقاء الاتحاد بسبب ما سمعه اللاعبون 24 دقيقة | مصر
قائمة الاتحاد - طلعت يوسف يختار 26 لاعبا لمواجهة الأهلي.. واستمرار غياب عماد السيد 36 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: لا يجب أن يُلعب الخطأ على بُعد 5 أمتار من مكانه الحقيقي.. ولدينا إصابات كورونا 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - ممدوح هاشم يحقق لقبي الكأس والسوبر مع دينامو بوخارست ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي يتفوق على مورينيو ويكسر عقدة الـ 4305 يوما.. إيفرتون يُسقط توتنام ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري – الزمالك (0)-(0) الإنتاج الحربي.. باسم مرسي يهدر ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. وإسلام جابر ظهير أيسر أمام الإنتاج 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك