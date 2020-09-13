كلوب: أخطاء فان دايك وأليسون واردة الحدوث

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن لاعبيه فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر بعد الأخطاء التي ارتكبت في لقاء الفريق ضد ليدز يونايتد.

محمد صلاح سجل ثلاثية في فوز ليفربول على ليدز 4-3 في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أننا عانينا كثيرًا في الجانب الدفاعي أمام ليدز، إنها فقط الطريقة التي يلعبون بها، وأي فريق لا يستطيع الدفاع أمامها بامتياز طوال الوقت".

وأضاف "في الهدف الأول، كان الظهيران متراجعان خلف قلبي الدفاع، وهذا موقف دفاعي لا يجب أن يحدث في كرة القدم الحديثة بطبيعة الحال. عندئذ يتبقى استغلال الخصم لهذه الأفضلية، وهذا ما حدث بالفعل".

وواصل "أما الهدف الثاني فجاء نتيجة خطأ في التفاهم بين فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، هذه الأخطاء واردة الحدوث، بالطبع لا يجب أن تحدث، ولكنها واردة، ولا أعتقد أننا سنراها كثيرًا في الوضع الطبيعي".

وتابع "الهدف الثالث جاء مباشرة عقب استبدال جوردن هندرسون ومن رمية تماس، واستغلوا عدم تمركزنا بشكل جيد ونجحوا في اختراق دفاعنا. إذا لم أكن مخطئًا، لم يأت الهدف عن طريق أحد المهاجمين، لقد ظهر ذلك اللاعب داخل منطقة جزائنا فجأة وأنهى الكرة بطريقة رائعة".

وشدد كلوب "نحن من سمحنا لهم باختراق دفاعنا، وكان على لاعبي الوسط منع حدوث ذلك، كما أن الفجوة بين فيرجيل وجو جوميز أيضا كانت واسعة، وأنا هنا لا أبرر الهدف وإنما أشرح لماذا استقبلناه".

وأتم "لاعبو خط دفاعنا لعبوا لمنتخبات إنجلترا وهولندا واسكتلندا قبل أيام، وهذه المنتخبات تدافع بأسلوب مختلف، لذا من الوارد أن تحدث مثل هذه الأخطاء".

















































محمد صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

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