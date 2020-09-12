هاتريك واحتفال أيقوني.. صلاح يؤمن افتتاحية سعيدة لليفربول على حساب ليدز يونايتد

تألق محمد صلاح مرة أخرى وكالعادة، وقاد ليفربول لافتتاح الموسم بالفوز على ليدز يونايتد بتسجيل ثلاثية.

فاز ليفربول على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك"، وسجل فيرجيل فان دايك هدفا لليفربول، فيما سجل جاك هاريسون، وباتريك بامفرود، وماتيوس كليتش أهداف ليدز يونايتد.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.































التشكيل

جوردان هندرسون عاد لتشكيل ليفربول الأساسي بعد الشفاء من الإصابة، فيما بدأ محمد صلاح كأساسي.

في المقابل، فضل مارسيلو بيلسا البدء بـ إيلين ميسيلير في حراسة المرمى على حساب كيكو كاسيا، وفي الهجوم تواجد باتريك بامفورد.

وصف المباراة

محمد صلاح لم يحتج سوى لـ 4 دقائق قبل التحصل على ركلة جزاء بعد تصويبة اصطدمت بيد روبين كوش. صلاح نفذ الركلة بنفسه بنجاح وسجل الهدف الأول.

الهدف جعل صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

ليدز يونايتد لم يستسلم، وفي الدقيقة الـ12 أدرك العائد الكبير هدف التعادل عن طريق جاك هاريسون. كرة طولية يتسلمها جاك هاريسون ويراوغ أرنولد بشكل رائع ثم يسجل في مرمى أليسون مسجلا التعادل.

ليفربول تقدم مجددا في الدقيقة الـ19 من ركنية نفذها أندرو روبيرتسون، وقابلها فيرجيل فان دايك برأسية في مرمى ليدز.

جوردان هندرسون سدد في الدقيقة الـ24 لكن إيلين ميسيلير تصدى لها بنجاح.

وكاد ليفربول يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ28 لكن الحارس إيلين ميسيلير أنقذ مرماه ببراعة. روبيرتسون أرسل عرضية تصطدم بالدفاع وتحول اتجاهها لكن الحارس يحولها إلى ركنية.

وعكس سير الدقائق الماضية، أدرك ليدز يونايتد التعادل في الدقيقة الـ29 بعد خطأ فادح من فان دايك. كرة طولية يبعدها فان دايك برعونة ويقطعها باتريك بانفورد ويسجل التعادل للضيوف.

محمد صلاح ظهر مجددا هنا. سجل الثالث في الدقيقة الـ30 بعد مخالفة نٌفذت داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع فوصلت إلى صلاح الذي تسلمها بشكل رائع ثم سدد صاروخ في المرمى مسجلا الثالث.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الجديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الشوط الثاني

كاد ليفربول ينهي المباراة مبكرا بهدف رابع في الدقيقة الـ48. ماني اخترق وأرسل عرضية أرضية، استلمها فينالدوم داخل الست ياردات وسدد لكن الحارس تصدى لها هذه المرة.

يورجن كلوب أجرى أولى تبدلاته في الدقيقة الـ59 بدخول فابينيو بدلا من نابي كيتا.

في المقابل رد بيلسا بتبديلين في الدقيقة الـ61 بدخول رودريجو مورينو وروبيرتس بدلا من بامفورد وبابلو هيرنانديز.

ثاني تبديلات ليفربول كانت في الدقيقة الـ65 بدخول كورتيز جونز بدلا من جوردان هندرسون.

ثوان قليلة بعد التبديل وأدرك ليدز يونايتد هدف التعادل الثالث. عرضية من هيلدر كوستا، استلمها ماتيوس كليتش ويسجل التعادل.

ضغط من ليفربول

ليفربول كثف الضغط هنا لتحقيق الفوز. وكاد صلاح يسجل الرابع في الدقيقة الـ70 بعد تصويبة على الطائر بيمناه لكن فوق المرمى بقليل.

فيرجيل فان دايك سجل الرابع بالفعل في الدقيقة الـ78 من ركنية جديدة، لكن الحكم ألغاه بسبب مخالفة من المدافع الهولندي قبل الهدف.

وأجرى بيلسا آخر تبديلاته في الدقيقة الـ81 بدخول جيمي شاكيلتون بدلا من ماتيوس كليتش.

صلاح يكمل الهاتريك

ليفربول تحصل على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ86 بعد عرقلة لـ فينالدوم. صلاح سجلها بنجاح وأكمل الهاتريك ليتصدر سباق هدافي المسابقة مبكرا، ويصبح أول لاعب من ليفربول يسجل "هاتريك" في أول لقاء للريدز في الدوري منذ جون ألدريج موسم 1988-89

صلاح احتفل بالهدف على طريقة مؤمن زكريا ومشيرا برقم (8) ليهديه الهدف.

وتدخل كلوب مجددا هنا في الدقيقة الـ88 بدخول جويل ماتيب العائد من الإصابة بدلا من ترينت أرنولد، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

الفوز يضع ليفربول في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر، فيما يلقي بـ ليدز يونايتد في المركز الأخير مؤقتا.

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