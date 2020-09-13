صن: لتعويض رحيل مارتينيز الوشيك.. أرسنال يفاوض حارس برينتفورد

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

دافيد رايا

يسعى نادي أرسنال لتعويض الرحيل الوشيك لحارس مرماه إيميليانو مارتينيز، الذي بات على وشك الانتقال إلى أستون فيلا.

صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن أرسنال يستهدف الإسباني دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد.

وذكرت الصحفية أن أرسنال ينوي استثمار 10 ملايين جنيه إسترليني لضم رايا في سوق الانتقالات الصيفية.

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يأتي ذلك بعد أن قرر المدرب ميكيل أرتيتا الاعتماد على الألماني بيرند لينو كحارس أساسي للفريق هذا الموسم، مما فتح باب الرحيل أمام الأرجنتيني مارتينيز.

وخرج مارتينيز من قائمة أرسنال في مباراة فولام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وأجمعت التقارير على توصله لاتفاق مع أستون فيلا للانتقال إليه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، كان رايا (24 عاما) أحد أبطال موسم برينتفورد الماضي، إذ كان الفريق على بُعد خطوة واحدة من العودة للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1947.

رايا بدأ مسيرته في الملاعب الإنجليزية بصفوف بلاكبرن روفرز عام 2012، قبل أن ينتقل إلى برينتفورد في 2019.

وخاض رايا 49 مباراة مع برينتفورد الموسم الماضي، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 16 مناسبة.

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