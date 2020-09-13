أحمد مرتضى: ندرس لعب مباراة ودية بين الأهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن أنه سيدرس تنظيم نادية لمبادرة لعب مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة ناديه: "سوف أبدأ التنسيق مع إدارة الكرة ومرتضى منصور رئيس النادي لتنظيم مبادرة رسمية من الزمالك للعب مباراة ودية مع الأهلي في أقرب وقت ممكن لدعم مؤمن زكريا".

وأضاف "وأيضا لتكون هذه المباراة لتهدئة الأجواء بين الطرفين ولمنع التعصب وتكون تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أو حتى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية".

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وأكمل "احتفال محمد صلاح بمؤمن زكريا أعجبني كثيرا لأن مؤمن يحتاج لدعم كل الشعب المصري".

وواصل "الكثير هاجم إدارة الأهلي بشأن ملف مؤمن زكريا، لكن النادي الأحمر تعامل مع لاعبه بشكل جيد للغاية واحتفل به الأسبوع الماضي في حضور كل اللاعبين".

وتابع "كذلك وجه أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك الدعوة لمؤمن ليلعب ركلة البداية في مباراة القمة".

وأشار "أنا أتواصل مع مؤمن بشكل مستمر وأتمنى عودته سريعا لأن الجميع يحبه".

وأتم تصريحاته مازحا "أتمنى عودته مرة أخرى في أسرع وقت حتى نتعاقد معه ويكون هو صفقة القرن في الزمالك".

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