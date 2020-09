صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر اللمعان والتألق ليفتتح موسمه بأفضل طريقة ممكنة و"هاتريك" أمام ليدز يونايتد.

ليفربول انتصر على ليدز برباعية مقابل ثلاث في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل "ثلاثية" ليقود فريقه للانتصار الأول في الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في الصحف الإنجليزية عن اليوم الأول في الدوري الإنجليزي.

صحيفة (ديلي ميل) نشرت صورة من احتفال صلاح وكتبت "رجل اللحظة".

صحيفة (جارديان) كتبت: "عرض صلاح المتأخر. بطل "الهاتريك" يجعل رجال بييلسا يدفعون ثمن ركلة الجزاء المتأخرة بعد عودة كانت قريبة جدا من إسقاط البطل".

من جانبها كتبت صحيفة (أكسبريس) "مو يعود بانفجار. صلاح بطل "الهاتريك" في مباراة كلاسيكية في أنفيلد".

صحيفة (ستار سبورت) نشرت صورة احتفال صلاح على طريقة مؤمن زكريا وتلاعبت بلفظ (here we go - ها نحن ذا) ليصبح (ear we mo again) كناية عن احتفال صلاح وتألقه في ليلة عودة الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

