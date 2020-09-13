وكيل بن عيادة: الزمالك حاول ضم اللاعب والمفاوضات تعثرت

كشف فيصل عبيد وكيل أعمال حسين بن عيادة لاعب النادي الإفريقي الجديد، عن مفاوضات جرت في فترة سابقة مع الزمالك.

وقال بن عيادة في تصريحات لقناة النهار: "الزمالك تواصل معنا لضم حسين بن عيادة نهاية شهر 6 وبداية شهر 7 الماضيين لكن المفاوضات تعثرت بسبب توقف الرحلات وتعاقد الزمالك بعدها مع حمزة المثلوثي".

وأضاف "المفاوضات لم تصل لمراحل متقدمة، واللاعب بعدها فضل الانتقال للدوري التونسي رفقة فريق الإفريقي".

الوكيل الجزائري أتم "الإسماعيلي تواصل معنا لضم عدادي توفيق لاعب وسط شبيبة القبائل لكن المفاوضات تعثرت".

نادي الإفريقي أعلن ضم حسين بن عيادة الظهير الأيمن الجزائري من فريق شباب قسنطينة.

صاحب الـ28 عاما يملك مباراتين دوليتين رفقة منتخب الجزائر الأول.

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