وائل جمعة يوضّح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب مدير الكرة

نفى وائل جمعة قائد الأهلي الأسبق، تلقيه عرضا من القلعة الحمراء لشغل منصب مدير الكرة الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي عرض على جمعة تولي منصب مدير الكرة خلفا لـ سيد عبد الحفيظ.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "لم يحدث أن تفاوض معي الأهلي بهذا الشأن".

وأضاف: "أتمنى التوفيق والنجاح للأهلي دائما وأبدا".

وكان وائل جمعة قد تولى منصب مدير الكرة في الأهلي خلال ولاية المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ويشغل سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة في الأهلي منذ 2018، بعد أن كان محمد يوسف قائما بمهام مدير الكرة في جهاز باتريس كارتيرون.

اقرأ أيضا:

أرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز مبهر

ماذا قال أرتيتا عن النني